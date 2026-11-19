Την έγκριση πίστωσης 4.000 ευρώ για τη συνδιοργάνωση του 11ου Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας αποφάσισε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στη συνεδρίασή της την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Η διοργάνωση, που έχει τίτλο «Spotlight», θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα, με συνολικό προϋπολογισμό 16.000 ευρώ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 40 εισηγήσεις για την ποιοτική εξυπηρέτηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τάσεις στον τουρισμό, την κοστολόγηση, την ηγεσία, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOPs) και φοροτεχνικά ζητήματα. Παράλληλα, προβλέπονται βιωματικά εργαστήρια για τον πελοποννησιακό οίνο, το ελαιόλαδο, τις ελιές και την τοπική γαστρονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στα προϊόντα ΠΟΠ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της ΠΕ Μεσσηνίας, η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς και στην προβολή των τοπικών προϊόντων. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 5.500 ευρώ προβλέπονται για εκτυπωτικά, άλλα 5.500 ευρώ για οπτικοακουστική κάλυψη και τα υπόλοιπα 5.000 ευρώ για διαμονή, μετακινήσεις και διατροφή εισηγητών, υλικά εργαστηρίων και λειτουργικές δαπάνες.