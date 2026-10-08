ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η υπεύθυνη δήλωση για την τεκμηρίωση των εξαιρέσεων στην ΕΑΕ 2026

Με υπεύθυνη δήλωση θα τεκμηριώνουν οι παραγωγοί τους λόγους εξαίρεσης για αγροτεμάχια της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 που, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν πλήρως με έγκυρο ΑΤΑΚ ή/και ΚΑΕΚ.

Στο σχετικό υπόδειγμα που διέθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διέθεσε σχετικό υπόδειγμα, οι παραγωγοί βεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και την κατοχή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να συντάσσεται είτε ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Υποβάλλεται από τον παραγωγό στον φορέα που έχει εξουσιοδοτήσει για την υποβολή της ΕΑΕ 2026 και αποτελεί μέρος του φακέλου τεκμηρίωσης που τηρεί ο φορέας.

Με τη δήλωση, ο παραγωγός βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί για λογαριασμό του στην πλατφόρμα myAGRO, σχετικά με τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και τους λόγους εξαίρεσης, είναι αληθή, ακριβή και πλήρη.

Παράλληλα, δεσμεύεται ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τον λόγο εξαίρεσης, τα διατηρεί στο αρχείο του και θα τα προσκομίσει όποτε ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Τέλος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει τα ορθά στοιχεία του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή/και του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), μόλις αρθεί το κώλυμα που εμποδίζει την πλήρη ταυτοποίηση της δηλούμενης έκτασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ