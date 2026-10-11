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Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026 08:24

Γλυφάδα: Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμούς στο κεφάλι (Βίντεο)

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Γλυφάδα: Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμούς στο κεφάλι (Βίντεο)

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Νεκρός από πυρά όπλου βρέθηκε λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα της Κυριακής ένας άνδρας, ηλικίας 55-60 ετών στη Γλυφάδα.

Το περιστατικό έγινε σε ερημικό σημείο, κοντά στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, δίπλα στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας διερχόμενος οδηγός είδε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του δίπλα σε μοτοσικλέτα, στην άκρη του δρόμου, και ειδοποίησε την Άμεση Δράση θεωρώντας ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και βρήκαν τον νεκρό άνδρα -χωρίς τις αισθήσεις του και έχοντας χάσει αρκετό αίμα, ενώ εντόπισαν πάνω από πέντε κάλυκες. Το θύμα δέχθηκε πυρά κυρίως στο κεφάλι.

Κατηγορία Κοινωνία
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