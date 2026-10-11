Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων για βαριά εγκληματική δράση

Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια Ανάκριση για την φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιρειών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης.

Ενώπιον της Ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι έντεκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του κόμματος ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην δραστηριότητα της ομάδας.

Ο Φίλιππος Καμπούρης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης, φρουρούμενος, από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ σε νοσοκομείο, καθώς δήλωσε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Κατά την κατηγορία, κομβικό ρόλο για την δομή και την λειτουργία του συστήματος είχαν τέσσερις λογιστές που θα κληθούν σήμερα να δώσουν εξηγήσεις στην δικαστικό λειτουργό, αλλά και δύο επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης.

Απολογίες θα δώσουν και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών που δημιουργούνταν σε αντικατάσταση άλλων με απλήρωτους φόρους, εισφορές κλπ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελλόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως "φαινόμενο του Φοίνικα". Η δικογραφία αναφέρεται σε περισσότερες από 29 εταιρείες ,μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που "αναγεννήθηκαν" με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις "στάχτες" προηγούμενων που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την δράση που καταλογίζεται στους κατηγορούμενους, αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση καλούνται να αντικρούσουν οι κατηγορούμενοι αφορούν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα:

1.Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

2. Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

3. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

4.Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και

6. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα).

Παράλληλα η δικαστική λειτουργός μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας, θα ερευνήσει αν προκύπτει στην υπόθεση και έκτο κακούργημα που αφορά φοροδιαφυγή.

Η απολογητική διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ