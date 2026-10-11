Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη - Τρεις τραυματίες (Βίντεο)

Επιβατικό όχημα που κινούνταν στην οδό Αγαμέμνονος εξετράπη της πορείας του, διέσπασε την τζαμαρία και κατέληξε στο εσωτερικό ταβέρνας, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό τριών θαμώνων.
Ο 45χρονος οδηγός συνελήφθη σύμφωνα με το reader από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Στον έλεγχο μέθης στον οποίο υποβλήθηκε, οι μετρήσεις κατέγραψαν 0,77 mg/l και 0,74 mg/l εκπνεόμενου αέρα — επίπεδα σχεδόν τριπλάσια από το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l.
Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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