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Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026 12:58

Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη - Τρεις τραυματίες (Βίντεο)

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Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη - Τρεις τραυματίες (Βίντεο)

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (11 Οκτωβρίου) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Επιβατικό όχημα που κινούνταν στην οδό Αγαμέμνονος εξετράπη της πορείας του, διέσπασε την τζαμαρία και κατέληξε στο εσωτερικό ταβέρνας, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό τριών θαμώνων.

Ο 45χρονος οδηγός συνελήφθη σύμφωνα με το reader από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Στον έλεγχο μέθης στον οποίο υποβλήθηκε, οι μετρήσεις κατέγραψαν 0,77 mg/l και 0,74 mg/l εκπνεόμενου αέρα — επίπεδα σχεδόν τριπλάσια από το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Δείτε το βίντεο του Alpha:

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