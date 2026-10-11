Αγορά εργασίας: Σε ποιους κλάδους εντοπίζονται οι υψηλότεροι μισθοί

Αμοιβές έως και 91% υψηλότερες στα νησιά σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, σημαντικά μισθολογικά πλεονεκτήματα για όσους διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και αυξημένη ζήτηση για τεχνικές ειδικότητες και επαγγελματίες της πληροφορικής καταγράφει νέα έρευνα για την ελληνική αγορά εργασίας.

Την ίδια στιγμή, η γνώση ξένων γλωσσών δεν μεταφράζεται πάντοτε σε υψηλότερες αποδοχές, ενώ η τηλεργασία εξακολουθεί να αφορά περιορισμένο ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από ανάλυση της Χρυσής Ευκαιρίας, η οποία βασίζεται σε 31.631 αγγελίες εργασίας με δημοσιευμένες αμοιβές, καλύπτοντας 206 διαφορετικές ειδικότητες σε 19 κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η έρευνα αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 και αποτυπώνει τις διαφοροποιήσεις στις προσφερόμενες αποδοχές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον κλάδο δραστηριότητας, την επαγγελματική εμπειρία και τα απαιτούμενα προσόντα.

Υψηλότερες αμοιβές στα νησιά, ακόμη και για δωδεκάμηνη εργασία

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στις αμοιβές.

Σύμφωνα με την έρευνα, στα νησιά του Ιονίου, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων καταγράφονται προσφερόμενες αποδοχές υψηλότερες κατά 47% έως 91% σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι οι αυξημένες αμοιβές δεν αφορούν αποκλειστικά εποχικές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση. Αντίθετα, σχεδόν εννέα στις δέκα αγγελίες αφορούν μη εποχικές θέσεις, σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπάλληλοι γραφείου, τεχνίτες, οδηγοί και πωλητές, για τους οποίους προσφέρονται υψηλότερες αμοιβές με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων που θα εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών στην κάλυψη θέσεων εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και τη σημασία που αποκτά η γεωγραφική κινητικότητα για τους εργαζομένους που αναζητούν καλύτερες αποδοχές.

Ναυτιλία στην κορυφή των αμοιβών

Σε επίπεδο κλάδων, η ναυτιλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση από τον μέσο όρο της αγοράς, με τα προσφερόμενα πακέτα αποδοχών να είναι υψηλότερα κατά 82%.

Ακολουθούν η εστίαση, τα τεχνικά επαγγέλματα, η πληροφορική και οι τέχνες και τα μέσα ενημέρωσης, με αμοιβές υψηλότερες κατά 14% από τον μέσο όρο.

Στον τουρισμό, στις μεταφορές και στα logistics, καθώς και στην επιστήμη και την έρευνα, η θετική απόκλιση διαμορφώνεται στο 9%, ενώ στη διοίκηση και στο μάρκετινγκ περιορίζεται στο 5%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υψηλότερες αμοιβές δεν συνδέονται αποκλειστικά με επαγγέλματα που απαιτούν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αντίθετα, τεχνικές ειδικότητες εμφανίζονται μεταξύ εκείνων που προσφέρουν αποδοχές υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Παράλληλα, η εστίαση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Σύμφωνα με την ανάλυση, περισσότερες από 18.600 αγγελίες εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο δημοσιεύθηκαν κατά τους τελευταίους 18 μήνες της περιόδου αναφοράς, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ζήτηση για προσωπικό.

Η εμπειρία αυξάνει τις αποδοχές έως και 40%

Καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση των προσφερόμενων μισθών αποτελεί η επαγγελματική εμπειρία, με την έρευνα να καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Ειδικότερα, για εργαζομένους με εμπειρία ενός έως δύο ετών, οι προσφερόμενες αποδοχές εμφανίζονται αυξημένες κατά 10% σε σχέση με τις θέσεις πρώτης απασχόλησης.

Για προϋπηρεσία δύο έως τριών ετών η αύξηση φτάνει το 20%, ενώ για τρία έως πέντε έτη διαμορφώνεται στο 25%.

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση καταγράφεται στους εργαζομένους με εμπειρία πέντε έως δέκα ετών, για τους οποίους οι προσφερόμενες αμοιβές είναι υψηλότερες κατά 40% σε σχέση με τον μέσο μισθό πρώτης απασχόλησης.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της πρακτικής εμπειρίας στην αγορά εργασίας, καθώς η απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και η εξοικείωση με τις απαιτήσεις μιας θέσης φαίνεται να συνδέονται με σημαντική μισθολογική εξέλιξη.

Οι ξένες γλώσσες και η έκπληξη των γερμανικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη γνώση ξένων γλωσσών.

Παρότι τα αγγλικά διατηρούν την πρώτη θέση στη ζήτηση μεταξύ των ξένων γλωσσών, η γνώση τους δεν συνοδεύεται από πρόσθετο μισθολογικό όφελος, καθώς αντιμετωπίζεται πλέον ως βασική προϋπόθεση για μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα γερμανικά, τα οποία εμφανίζονται να προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι θέσεις που απαιτούν γνώση γερμανικών συνοδεύονται από προσφερόμενες αμοιβές υψηλότερες κατά 27% από τον μέσο μισθό της αγοράς, κυρίως σε ειδικότητες εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης.

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η εξειδικευμένη γλωσσική κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο προσόν για την πρόσβαση σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Περιορισμένη η τηλεργασία στην ελληνική αγορά

Παρά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και τη συζήτηση για περισσότερο ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης, η φυσική παρουσία εξακολουθεί να κυριαρχεί στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι θέσεις που προσφέρουν δυνατότητα τηλεργασίας ή υβριδικής απασχόλησης αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το 5% των αγγελιών στο ευρύτερο φάσμα των επαγγελμάτων, εξαιρουμένων των αμιγώς τεχνολογικών ρόλων, όπου η εξ αποστάσεως εργασία είναι περισσότερο διαδεδομένη.

Από την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις έως τις διοικητικές θέσεις, η διά ζώσης εργασία παραμένει το κυρίαρχο μοντέλο.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, συμβαδίζει με τη φθίνουσα πορεία της τηλεργασίας μετά την κορύφωσή της το 2021, όπως καταγράφεται και από την ΕΛΣΤΑΤ, παρά το γεγονός ότι η χρήση της παραμένει υψηλότερη σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Συνολικά, η ανάλυση των αγγελιών αναδεικνύει μια αγορά εργασίας στην οποία οι αμοιβές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τον τόπο απασχόλησης, την επαγγελματική εμπειρία και την εξειδίκευση. Παράλληλα, καταγράφεται ότι οι δυνατότητες για υψηλότερες αποδοχές δεν περιορίζονται στα παραδοσιακά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης, αλλά επεκτείνονται σε τεχνικές και άλλες ειδικότητες, στις οποίες η ζήτηση για εργαζομένους παραμένει ισχυρή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ