Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από κατανάλωση MDMA σε κλαμπ (βίντεο)

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, 20χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος βρισκόταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με 20χρονη φίλη του, όπου προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (MDMA), την οποία έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου απεβίωσε πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στον 20χρονο φίλο της

Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

«Είχε ξανασυμβεί πριν 3 χρόνια με τον ίδιο φίλο της» λέει ο πατέρας της 20χρονης

Σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο πατέρας της 20χρονης ζήτησε από τους αρμόδιους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν όλοι οι ένοχοι, προκειμένου να μην έρθουν άλλοι γονείς στη θέση του.

«Η κόρη μου σπούδαζε, ήταν στην επιχείρησή μου, στην εργασία κάθε μέρα. Είχε πάρει τη δουλειά στα χέρια», ανέφερε.

«Ήταν από το δημοτικό φίλοι. Με τον ίδιο τύπο πριν τρία χρόνια συνέβη πάλι το ίδιο, μας κάλεσαν στο Ιπποκράτειο, η κόρη μου ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση» τόνισε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, προσθέτοντας πως η οικογένειά της αναζητά όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, θα διοριστεί ιδιωτικός τεχνικός σύμβουλος για τη νεκροψία που θα γίνει αύριο. «Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον κ. Γρηγόριο Λέων να έρθει από την Αθήνα για να ερευνήσει αυτά τα οποία υποπτευόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «πάρα πολλές ύποπτες συνθήκες οι οποίες διερευνώνται».

Πηγή: news247.gr