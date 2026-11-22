Αρχιμανδρίτης που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να είναι ο 49χρονος που αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, η οποία αποκαλύφθηκε στην Αττική και οδήγησε στη σύλληψη ενός 44χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος φέρεται να βρίσκεται στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης, ενώ επισκέπτεται την Ελλάδα για περίπου έναν μήνα κάθε χρόνο, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέκυψαν από όσα ανέφερε στους αστυνομικούς ο 44χρονος συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου.

Κατά την ακινητοποίησή του, ο 44χρονος υποστήριξε ότι γνωρίζει τον δεύτερο εμπλεκόμενο από το 2014 και πως εκείνος του είχε ζητήσει να παραλάβει από την κατοικία του πίνακες ζωγραφικής, προκειμένου να τους διαθέσει προς πώληση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς φέρεται να αναγνώρισε τον 49χρονο ως τον χρήστη με το όνομα «Ιωάννης», ο οποίος είχε αναρτήσει αγγελίες πώλησης έργων τέχνης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Vendora.

Η σύλληψη στους Αμπελόκηπους και οι έξι πίνακες

Η σύλληψη του 44χρονου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι», στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο άνδρας εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον γνωστό Έλληνα ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, τα οποία επρόκειτο να πωληθούν έναντι συνολικού ποσού 5.150 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα είχε ξεκινήσει έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις Αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφορούσε δύο πίνακες του ίδιου ζωγράφου, οι οποίοι είχαν αναρτηθεί προς πώληση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, υπήρχαν ενδείξεις ότι τα έργα ήταν πλαστά και συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Ο καταγγέλλων, ο οποίος δήλωσε ότι διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα έργων τέχνης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συγκεκριμένοι πίνακες ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος ευρύτερης δραστηριότητας κατασκευής και διακίνησης απομιμήσεων.

Πλαστοί πίνακες, 97 χρυσές λίρες και πολύτιμοι λίθοι

Μετά τη σύλληψη του 44χρονου, ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Συνολικά κατασχέθηκαν 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, καθώς και 2.750 ευρώ σε μετρητά, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα και δύο πολύτιμοι λίθοι.

Τα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό με εμπειρία στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης.

Σύμφωνα με την αρχική γνωμάτευσή της, το σύνολο των κατασχεθέντων έργων αποτελείται από απομιμήσεις δημιουργιών γνωστών καλλιτεχνών και δεν είναι αυθεντικό.

Η ίδια εκτίμησε ότι, εάν οι πίνακες ήταν γνήσιοι, η συνολική εμπορική αξία τους θα ανερχόταν περίπου στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Για την οριστική διακρίβωση της γνησιότητας των έργων και των πιστοποιητικών που τα συνόδευαν έχει διοριστεί πραγματογνώμονας από τον σχετικό πίνακα του Εφετείου Αθηνών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο 44χρονος συνελήφθη και παραπέμπεται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ο 49χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας βρίσκεται στις ΗΠΑ, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον την πλήρη έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων.

Παράλληλα, διερευνάται εάν οι κατασχεθέντες πίνακες αποτελούν μέρος ευρύτερου δικτύου διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, με τη χρήση παραπλανητικών πιστοποιητικών γνησιότητας για την εξαπάτηση υποψήφιων αγοραστών.

Πηγή: www.news247.gr