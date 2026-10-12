ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου

Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η απεργία πραγματοποιείται με αιχμή τις διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 25 Νοεμβρίου 2026.

Η απεργία πραγματοποιείται με αιχμή τις διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κ.α.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τις Ομοσπονδίες, τα Νομαρχιακά Τμήματα και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συμβάλουν στην οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας με συνεδριάσεις, γενικές συνελεύσεις και πολύμορφες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και κινητοποίησης των εργαζομένων.

Πραγματοποίηση τεσσάρων Περιφερειακών Συσκέψεων μέχρι τις 25 Νοεμβρίου και προσπάθεια οργάνωσης αντίστοιχων κατά τόπους κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Πανελλαδικής Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας και του συντονισμού της δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την πραγματοποίηση τεσσάρων Περιφερειακών Συσκέψεων το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα και προσπάθεια οργάνωσης αντίστοιχων κατά τόπους κινητοποιήσεων. Στην Κομοτηνή (16 Οκτώβρη), στην Κοζάνη (23 Οκτώβρη), στην Πάτρα (29 Οκτώβρη) και στη Μυτιλήνη (2 Νοέμβρη).

Στήριξη και συμμετοχή στις διεθνείς κινητοποιήσεις των λιμενεργατών στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε τη στήριξη και συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις συντονισμένες κινητοποιήσεις των λιμενεργατών, που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026, σε περισσότερα από 60 λιμάνια σε όλο το κόσμο, ενάντια στους πολέμους και τη μεταφορά πολεμικού υλικού μέσω των λιμανιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα κηρύξει Στάση Εργασίας για τους εργαζόμενους στην Αττική, την Αχαΐα και τη Θεσπρωτία, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι λιμενεργάτες στις αντίστοιχες περιοχές.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα των λιμενεργατών και των ναυτεργατών, που διατρανώνουν ότι δεν θυσιάζουν τη ζωή και τα δικαιώματά τους για τους πολέμους και τα κέρδη των εφοπλιστών.

Στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί).

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να στηρίξει με κήρυξη διευκολυντικής Στάσης Εργασίας 12.00 – 15.00, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί), προκειμένου να στηριχτεί η συγκέντρωση στις 12.30 στο Νοσοκομείο «Μεταξά», ενάντια στις διώξεις του προεδρείου του σωματείου και εργαζομένων του νοσοκομείου από το υπουργείο υγείας και τη διοίκηση της 2ης ΥΠΕ.

Στήριξη των κλαδικών κινητοποιήσεων, που έχουν ήδη αποφασιστεί για την Τετάρτη, 21 Οκτώβρη.

Των πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών, της απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια.

Στήριξη των εργαζομένων στο Δημόσιο που διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή επαναβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους στο Δημόσιο που αντιμετωπίζουν πειθαρχικές και άλλες διώξεις για τη συνδικαλιστική τους δράση, τη συμμετοχή τους σε απεργίες και κινητοποιήσεις και την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Απαιτεί την παύση των διώξεων και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τους διωκόμενους εργαζόμενους και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Στήριξη της κινητοποίησης των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας την Τρίτη, 13 Οκτώβρη και της απαίτησης λήψης άμεσων μέτρων στήριξης για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Να κατατεθεί προσφυγή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά της υπ’ αριθ. 1201/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), εξαντλώντας τα ένδικα μέσα, σημειώνοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι το αίτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού είναι κατ’ εξοχήν πολιτικοσυνδικαλιστικό αίτημα και θα ικανοποιηθεί μόνο με την ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού μας αγώνα, ενάντια στις πολιτικές επιλογές των δημοσιονομικών περιοριστών και τις προτεραιοποιήσεις που θέτουν.

Να παρευρεθεί στη συνέντευξη Τύπου για την προστασία των χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να παρευρεθεί στη συνέντευξη Τύπου Συλλόγων δανειοληπτών που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026, στις 12.30μ.μ. σε αίθουσα της ΕΣΗΕΑ για την εξαγγελία κινητοποιήσεων με στόχο την προστασία των χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών και την απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και στη συνέχεια θα συζητήσει για την τυχόν συμμετοχή σε κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν.

Πηγή: news247.gr