Εκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: 48ωρη κακοκαιρία (βίντεο)

Προ των πυλών βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ, τα φαινόμαι αναμένονται πιο ισχυρά την Τρίτη (13/10) και την Τετάρτη (14/10).

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Την Τρίτη (13/10)

Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Την Τετάρτη (14/10)

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο καιρός στην Αττική

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Στα νότια θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του φθινοπώρου σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο καιρός την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τα φαινόμενα στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν πιθανώς τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια κατά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ στα δυτικά και 6 έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: news247.gr