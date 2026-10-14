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Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026 11:27

Τροχαίο ατύχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους – Κορίνθου (βίντεο)

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Τροχαίο ατύχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους – Κορίνθου (βίντεο)

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Παλαιά Εθνική Οδό Άργους – Κορίνθου, κοντά στο ύψος του καταστήματος «ΕΝΟΔΙΟΝ», στο δρόμο για Δερβανάκια ,όταν ένα μίνι βαν που μετέφερε αλλοδαπούς εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε μέσα στο οδόστρωμα, λόγω της έντονης ολισθηρότητας του δρόμου.

Από την ανατροπή του οχήματος έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο οδηγός του οχήματος. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Κατηγορία Κοινωνία
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