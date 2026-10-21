Νέα ηλεκτρονική απάτη με μήνυμα στο WhatsApp

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω WhatsApp έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το “μολυσμένο” μήνυμα έχει ήδη φτάσει σε πολλούς χρήστες, ενώ για την υπόθεση φέρεται να έχει ενημερωθεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Το μήνυμα εμφανίζεται να αποστέλλεται από γνωστή επαφή και καλεί τον παραλήπτη να συμμετάσχει σε ψηφοφορία για έναν υποτιθέμενο διαγωνισμό χορού, προκειμένου να στηρίξει «την κόρη μιας φίλης».

Τι να κάνουν οι χρήστες που άνοιξαν τον σύνδεσμο

Οι χρήστες που έχουν ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή υποψιάζονται ότι ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί καλούνται να ελέγξουν άμεσα τις «Συνδεδεμένες συσκευές» στις ρυθμίσεις του WhatsApp και να αποσυνδέσουν όσες δεν αναγνωρίζουν.

Παράλληλα, συνιστάται η ενεργοποίηση της επαλήθευσης σε δύο βήματα, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του λογαριασμού και να περιοριστεί ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Πηγή: www.news247.gr