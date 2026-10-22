Καιρός: Ανατροπή από την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, πού θα επιμείνει η ζέστη - Πρόγνωση από την Ολγα Παπαβγούλη

Το πρόωρο καλοκαιρινό σκηνικό των ημερών του Αγίου Δημητρίου δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με τον καιρό να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.