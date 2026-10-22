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Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026 08:08

Καιρός: Ανατροπή από την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, πού θα επιμείνει η ζέστη - Πρόγνωση από την Ολγα Παπαβγούλη

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Καιρός: Ανατροπή από την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, πού θα επιμείνει η ζέστη - Πρόγνωση από την Ολγα Παπαβγούλη

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Το πρόωρο καλοκαιρινό σκηνικό των ημερών του Αγίου Δημητρίου δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με τον καιρό να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και αφρικανική σκόνη συνθέτουν το σκηνικό της Πέμπτης, ενώ από την Κυριακή αναμένεται νέα επιδείνωση, με ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό να επηρεάζει τη χώρα.

Κατηγορία Κοινωνία
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