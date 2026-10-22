Καιρός: Ανατροπή από την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, πού θα επιμείνει η ζέστη - Πρόγνωση από την Ολγα Παπαβγούλη

Υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και αφρικανική σκόνη συνθέτουν το σκηνικό της Πέμπτης, ενώ από την Κυριακή αναμένεται νέα επιδείνωση, με ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό να επηρεάζει τη χώρα.
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026 08:08
Καιρός: Ανατροπή από την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες, πού θα επιμείνει η ζέστη - Πρόγνωση από την Ολγα ΠαπαβγούληΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το πρόωρο καλοκαιρινό σκηνικό των ημερών του Αγίου Δημητρίου δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με τον καιρό να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.
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