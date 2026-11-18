Η Ιταλία πρόκειται να προστεθεί στον κατάλογο με τις χώρες εκείνες που περιορίζουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους ακολουθώντας έτσι το παράδειγμα χωρών όπως η Αυστραλία, η Βραζιλία και η Ελλάδα με την ιταλική βουλή να αναμένεται να εγκρίνει κυβερνητικό διάταγμα μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα απαγορεύεται να έχουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, τα παιδιά από 13 ως 15 ετών θα επιτρέπεται να έχουν λογαριασμό μόνο αν αυτός είναι συνδεδεμένος με εκείνον ενός από τους δύο γονείς τους.

Ατομικοί λογαριασμοί θα επιτρέπονται στους άνω των 16 ετών χρήστες.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται σε τροπολογία ενός διατάγματος ασφαλείας υπό συζήτηση στη βουλή το οποίο αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Η τροπολογία, την οποία είδε το ⁠Reuters, δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί επισήμως αλλά υποστηρίζεται από τον δεξιό συνασπισμό της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκριθεί, εκτιμούν κοινοβουλευτικές πηγές.

"Αυτή η τροπολογία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καθοριστικό σημείο καμπής για τους γονείς που παλεύουν με τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών τους, καθώς και για τους ανηλίκους", δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φάμπιο Ραμπέλι, υψηλόβαθμο στέλεχος και βουλευτής του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι.

Στην τρέχουσα μορφή του -η οποία ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων- το προτεινόμενο νομοσχέδιο εξαιρεί τις εκπαιδευτικές εφαρμογές από την απαγόρευση.

Προβλέπεται ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών τους, ακολουθώντας κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτιστούν από την ιταλική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (AGCOM) εντός εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος.

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης δέχονται πιέσεις να τροποποιήσουν τους αλγορίθμους τους, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι πλατφόρμες τους συμβάλλουν σε μια κρίση ψυχικής υγείας μεταξύ των παιδιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ