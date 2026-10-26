Καρκίνος του μαστού: Πέρα από τη διάγνωση - Η νόσος, η γυναίκα και η ανάγκη για στήριξη

Από ένα εργαστήριο μοριακής γενετικής, στην ιατρική ακριβείας και από εκεί σε ένα ομαδικό σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας: στον καρκίνο του μαστού, όπως και σε πολλές άλλες χρόνιες νόσους, που έχουν να κάνουν ταυτόχρονα με τη δημόσια αλλά και την ψυχική υγεία, την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη και τις καινοτόμες θεραπείες, οι ανάγκες είναι πολλές και παραμένουν: η ομαλή ένταξη στην κοινωνική ζωή, η επιστημονική πρόοδος να μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος για τις ασθενείς, η γνώση να διαλύει μύθους και παρανοήσεις.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού και συνολικά τον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τη νόσο, το Newsbomb παρακολούθησε το ταξίδι από τη διάγνωση, στη θεραπεία και την επανεκκίνηση της κοινωνικής ζωής, μιας νέας γυναίκας, της Αθηνάς Κωβαίου. Για τις άμεσες επιστημονικές εξελίξεις αλλά και τις μελλοντικές που θα φέρουν επανάσταση στη θεραπεία, μιλούν ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, Εμμανουήλ Σαλούστρος (Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και η κλινική εργαστηριακή γενετίστρια, Φλωρεντία Φωστήρα (Ερευνήτρια Β στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»). Τέλος, η φωτογράφος και ιδρύτρια του φορέα «Eyes of Light», Δήμητρα Ερμείδου, που έχει και η ίδια βιώσει καρκίνο του μαστού, μιλά για τη θεραπευτική φωτογραφία ως μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο με οφέλη στην ψυχική υγεία των ασθενών και την επανένταξή τους στην κοινωνική ζωή.