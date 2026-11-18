Το σύνθημα «ψωμί παιδεία ελευθερία» παραμένει ζωντανό και επίκαιρο υπενθυμίζοντάς μας πως η δημοκρατία απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, συμμετοχή και αγώνα, από κάθε γενιά, σημειώνει ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης, σε μήνυμα του για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Χαρακτηριστικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει: «Σήμερα, 53 χρόνια μετά, στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στην ιστορία, για να τιμήσουμε τους νέους και τις νέες που, πίσω από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου, δεν διεκδίκησαν απλώς τα αυτονόητα δικαιώματά τους, αλλά έγιναν η φωνή ενός ολόκληρου λαού, που διψούσε για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη και κάποιοι από αυτούς τότε, θυσιάστηκαν γι' αυτά τα ιδανικά.

Το σύνθημά τους, «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», που αντήχησε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αντίστασης και σφραγίζοντας τη σημερινή ημέρα, ως διαχρονικό σύμβολο αγώνα, παραμένει ζωντανό και επίκαιρο, υπενθυμίζοντάς μας πως η δημοκρατία απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, συμμετοχή και αγώνα, από κάθε γενιά».

Κ.Μπ.