Ιερώνυμος: Να τιμούμε το παρελθόν, με μνήμη, να αντιμετωπίζουμε το παρόν με ενότητα

«Αδελφοί μου, η ευχή μου είναι να έχουμε μνήμη για εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας. Ενότητα, γιατί αυτή υπήρξε η μεγάλη δύναμη του ελληνικού λαού στις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας του. Ελπίδα, γιατί το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά, κυρίως, στο μέλλον που οφείλουμε να οικοδομήσουμε, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας. Και εύχομαι ολοκάρδια να τιμούμε το παρελθόν, με μνήμη, να αντιμετωπίζουμε το παρόν με ενότητα και να ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ