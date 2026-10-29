Τι λένε τα ζώδια σήμερα (29/10)

Κριός

Η επικοινωνία και οι καθημερινές μετακινήσεις αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον με τη Σελήνη να περνά στους Διδύμους στον 3ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 1ο σου, νωρίς το πρωί, σε βοηθά να εκφράσεις όσα νιώθεις με ευαισθησία και να καταλάβεις καλύτερα τη διάθεση των ανθρώπων που συναναστρέφεσαι. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 11ο σου, ευνοεί ουσιαστικές συζητήσεις. Μια πληροφορία ή μια συμβουλή μπορεί να σε κάνει να δεις διαφορετικά ένα σχέδιο. Η σύνοδός της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 3ο σου, φέρνει ειδήσεις και απρόσμενες συναντήσεις.

Ταύρος

Σε όσα σου προσφέρουν οικονομική και συναισθηματική ασφάλεια στρέφεται το ενδιαφέρον σου με τη Σελήνη να περνά στους Διδύμους στον 2ο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 12ο σου, σε βοηθά να αναγνωρίσεις ανάγκες που παραμελούσες. Αργότερα, το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 10ο σου, ευνοεί συζητήσεις για την αξιοποίηση των ικανοτήτων σου και μπορεί να σε βοηθήσει να χειριστείς αποτελεσματικά ένα επαγγελματικό ζήτημα. Με τη σύνοδό της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 2ο σου, ενδέχεται να προκύψουν έξοδα ή μια ιδέα για επιπλέον έσοδα.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου στον 1ο σου, γίνεσαι περισσότερο εκφραστικός/ή και έχεις την ανάγκη να ασχοληθείς με τις προσωπικές σου ανάγκες. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 11ο σου, νωρίς το πρωί, ενισχύει τη συναισθηματική επαφή με φίλους/ες και τη διάθεση να στηρίξεις κάποιον/α που σε χρειάζεται. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 9ο σου, σε βοηθά να αναθεωρήσεις απόψεις που σε περιορίζουν. Ενα θέμα σπουδών ή ένα ταξίδι μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον. Η σύνοδός της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 1ο σου, αυξάνει την ανάγκη σου για ελευθερία και αλλαγή.

Καρκίνος

Την ανάγκη να αποτραβηχτείς για λίγο από την πολυκοσμία και τις απαιτήσεις των άλλων ενισχύει η Σελήνη που περνά στους Διδύμους στον 12ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 10ο σου, σε βοηθά να προσεγγίσεις με διαίσθηση ένα επαγγελματικό ζήτημα και να κατανοήσεις καλύτερα το κλίμα γύρω σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 8ο σου, σου δίνει τη δυνατότητα να συζητήσεις εμπιστευτικά κάτι που σε βαραίνει, είτε πρόκειται για προσωπικό, είτε για οικονομικό θέμα. Η σύνοδός της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 12ο σου, μπορεί να φέρει μια ξαφνική συνειδητοποίηση.

Λέων

Οι φίλοι και οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζεσαι κοινά ενδιαφέροντα αποκτούν περισσότερο χώρο στην ημέρα σου με τη Σελήνη στους Διδύμους στον 11ο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 9ο σου, ευνοεί συζητήσεις που σε εμπνέουν. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 7ο σου, αργότερα, ενισχύει την ουσιαστική επικοινωνία με τον/την σύντροφο ή κάποιον/α συνεργάτη σου σχετικά με ένα σχέδιο που έχετε. Με τη σύνοδό της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 11ο σου, μια απρόσμενη πρόσκληση ή αλλαγή σχεδίων μπορεί να ανατρέψει το πρόγραμμά σου.

Παρθένος

Στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και στον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι στρέφεται η προσοχή σου με τη Σελήνη στους Διδύμους στον 10ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 8ο σου, νωρίς το πρωί, σε βοηθά να αντιληφθείς τις ευαισθησίες μιας οικονομικής συζήτησης. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 6ο σου, ευνοεί τη συγκέντρωση και την αποτελεσματική διαχείριση μιας εργασίας. Μπορείς να εντοπίσεις τι χρειάζεται αλλαγή στην οργάνωσή σου. Η σύνοδός της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 10ο σου, φέρνει ανατροπές στο πρόγραμμα ή μια απαίτηση από ανωτέρους.

Ζυγός

Να αλλάξεις παραστάσεις και να ξεφύγεις από τη συνηθισμένη σου καθημερινότητα επιθυμείς με τη Σελήνη να περνά στους Διδύμους στον 9ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 7ο σου, ενισχύει την διάθεσή σου και σε βοηθά να κατανοήσεις τις επιθυμίες του/της συντρόφου σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 5ο σου, δίνει έμπνευση. Μια συζήτηση μπορεί να σου αποκαλύψει περισσότερα για το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Με τη σύνοδό της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 9ο σου, ενδέχεται να αλλάξει ένα ταξιδιωτικό σχέδιο ή να ακούσεις μια είδηση από μακριά.

Σκορπιός

Βαθύτερα συναισθήματα και ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά σε απασχολούν με τη Σελήνη στους Διδύμους στον 8ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 6ο σου, νωρίς το πρωί, σε βοηθά να προσεγγίσεις με κατανόηση έναν άνθρωπο της καθημερινότητάς σου και να προσφέρεις διακριτικά την βοήθειά σου. Αργότερα, το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 4ο σου, ευνοεί μια ουσιαστική οικογενειακή συζήτηση, ακόμη και για θέματα που συνήθως αποφεύγετε να αγγίξετε. Η σύνοδός της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 8ο σου, μπορεί να φέρει μια ξαφνική οικονομική εκκρεμότητα.

Τοξότης

Μέσα από την επαφή με τον/την σύντροφο και τους συνεργάτες σου διαμορφώνεται η διάθεσή σου με τη Σελήνη στους Διδύμους στον 7ο σου. Νωρίς το πρωί, το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 5ο σου, ενισχύει τον ρομαντισμό. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 3ο σου, ευνοεί μια συζήτηση που ξεπερνά τα τυπικά και σε φέρνει πιο κοντά στην ουσία ενός ζητήματος. Αρκεί να ακούσεις με την ίδια προσοχή που θέλεις να ακουστείς. Η σύνοδός της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 7ο σου, μπορεί να φέρει μια απρόσμενη συνάντηση ή μια ξαφνική αλλαγή στάσης από την άλλη πλευρά.

Αιγόκερως

Η οργάνωση της καθημερινότητάς σου γίνεται προτεραιότητα με τη Σελήνη να περνά στους Διδύμους στον 6ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 4ο σου, σε βοηθά να συνδυάσεις τις πρακτικές σου υποχρεώσεις με τη φροντίδα του σπιτιού σου. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 2ο σου, ευνοεί την αξιοποίηση των ικανοτήτων σου. Μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που εργάζεσαι μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Με τη σύνοδό της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 6ο σου, υπολόγισε πως μια έκτακτη δουλειά ή μια αλλαγή σε σχέση με έναν/μία συνάδελφο μπορεί να ανατρέψει το πρόγραμμά σου.

Υδροχόος

Περισσότερη διάθεση για φλερτ, δημιουργία και ευχάριστες δραστηριότητες αποκτάς με τη Σελήνη στους Διδύμους στον 5ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 3ο σου, σε βοηθά να εκφραστείς. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 1ο σου, ενισχύει τον προσωπικό σου χαρακτήρα και τη διάθεσή σου να δείξεις περισσότερο ουσιαστικά όσα αισθάνεσαι. Μπορείς επίσης να αφοσιωθείς σε κάτι δημιουργικό που σε εκφράζει. Η σύνοδός της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 5ο σου, μπορεί να φέρει ένα απρόσμενο μήνυμα, μια ξαφνική συνάντηση ή αλλαγές σε σχέδια που αφορούν παιδιά.

Ιχθύες

Στο σπίτι και στις συναισθηματικές σου ανάγκες επικεντρώνεσαι με τη Σελήνη να περνά στους Διδύμους στον 4ο σου. Το εξάγωνό της με τον ανάδρομο Ποσειδώνα στον 2ο σου, σε βοηθά να αναγνωρίσεις τι σου προσφέρει ασφάλεια και να εκτιμήσεις μικρές στιγμές. Το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα στον 12ο σου, ευνοεί την εσωτερική αναζήτηση. Μπορεί να καταλάβεις καλύτερα γιατί μια παλιά οικογενειακή υπόθεση εξακολουθεί να σε επηρεάζει. Με τη σύνοδό της με τον ανάδρομο Ουρανό στον 4ο σου, μια επίσκεψη ή αλλαγή στο οικογενειακό πρόγραμμα μπορεί να διαταράξει την ηρεμία σου.