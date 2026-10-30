Δεμένα τα πλοία σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

Δεμένα πρόκειται να παραμείνουν τα πλοία σε επτά λιμάνια της επικράτειας, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Σημειώνεται πως η απεργία αφορά το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντίρριου.

Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας, 7ωρη ημερήσια απασχόληση, καθώς και υποχρεωτική παρουσία γιατρών εντός των πλοίων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος θα πραγματοποιήσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία.

Στον Πειραιά έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, όπου θα βρίσκεται και το ΕΡΤnews. Η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.

Οι κινητοποιήσεις δεν τελειώνουν σήμερα, καθώς θα συνεχιστούν με νέες πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 25 Νοεμβρίου, ενώ αναμένονται και συλλαλητήρια.

Στο πλευρό των ναυεργατών η ΟΛΜΕ

Η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας, ώστε να μπορέσουν να παραστούν και οι εκπαιδευτικοί στα συλλαλητήρια και να στηρίξουν τους ναυτεργάτες. Οι κινητοποιήσεις αφορούν την Αττική και την Αχαΐα, με τη στάση εργασίας να ξεκινά στις 12 το μεσημέρι και να διαρκεί έως τη λήξη της βάρδιας, δηλαδή περίπου δύο ώρες.

Στάση εργασίας έχει προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ στις δύο ίδιες περιοχές, Αττική και Αχαΐα, ενώ στη Θεσπρωτία η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια εκτός από την Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στην Ελευσίνα, στο Λαύριο και στη Χαλκίδα. Στα εσπερινά σχολεία του Πειραιά προβλέπεται στάση εργασίας από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.