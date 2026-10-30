ΚΑΔ: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για ελέγχους και διορθώσεις

Εκπνέει σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2026, η προθεσμία που έχει ορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον έλεγχο και την διόρθωση των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να ελέγξουν άμεσα τους κωδικούς που έχουν αναρτηθεί στο φορολογικό μητρώο, μετά την αυτόματη αντιστοίχισή τους από τον περασμένο Μάρτιο, με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης (έκδοση 2025/2026), προκειμένου να διαπιστώσουν αν αποτυπώνουν σωστά τις δραστηριότητές τους.

Όπου εντοπίζονται λάθη ή αναντιστοιχίες, μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστίμου.

Ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος, καθώς η αυτόματη διαδικασία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε επιχείρηση διαθέτει πλέον τις σωστές καταχωρίσεις, αναφέρει το ertnews.

Κατά τη διαδικασία της αντιστοίχισης εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα, όπως: απόδοση μη συναφών ΚΑΔ σε επιχειρήσεις, απώλεια δευτερευουσών δραστηριοτήτων που ήταν απαραίτητες, αλλά και διπλές καταχωρίσεις ή ασάφειες που επηρεάζουν τη συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας παλαιός κωδικός μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν νέους, ενώ σε άλλες η νέα περιγραφή ενδέχεται να μην καλύπτει πλήρως την πραγματική δραστηριότητα.

Παράταση ζητά τοΟικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) να ζητήσει από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ παράταση της προθεσμίας διόρθωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το βασικό αίτημα είναι να δοθεί επαρκής χρόνος σε επιχειρήσεις και λογιστές-φοροτεχνικούς ώστε να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη από την αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους.

Έλεγχος

Ανεξάρτητα αν θα δοθεί παράταση ή όχι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά βήματα όσον αφορά στη διαδικασία του ελέγχου.

Το πρώτο βήμα είναι η είσοδος στην πλατφόρμα myAADE και η επιλογή της διαδρομής «Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης». Εκεί οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τους ΚΑΔ που έχουν καταχωριστεί μετά την αυτόματη αντιστοίχιση.

Ο έλεγχος πρέπει να είναι συνολικός και να περιλαμβάνει:

● Τον κύριο ΚΑΔ, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.

● Όλους τους δευτερεύοντες ΚΑΔ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες που πράγματι ασκούνται.

● Τους ΚΑΔ της έδρας και κάθε υποκαταστήματος, καθώς οι δραστηριότητες ενδέχεται να διαφέρουν ανά εγκατάσταση.

● Την ορθότητα των περιγραφών, αλλά και την ύπαρξη κωδικών που δεν χρειάζονται πλέον ή δραστηριοτήτων που δεν έχουν καταχωριστεί.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική ενημέρωση στην ενότητα «Τα Μηνύματά μου» του myAADE, καθώς και στο email που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Δήλωση

Εφόσον εντοπιστεί λανθασμένη αντιστοίχιση, δραστηριότητα που λείπει ή ΚΑΔ που δεν ασκείται πλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάλληλη δήλωση διόρθωσης, μεταβολής ή διακοπής μέσω της ενότητας «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου» του myAADE.

Η σημερινή προθεσμία (30 Οκτωβρίου 2026) αφορά τις σχετικές διορθώσεις χωρίς πρόστιμο που συνδέονται με την αυτόματη αντιστοίχιση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί μεταβολή ΚΑΔ στην έδρα ή σε υποκατάστημα μετά την 1η Μαρτίου 2026.

Όταν δεν καταστεί εφικτή η αυτόματη αντιστοίχιση, προβλέπεται επίσης η υποβολή αιτήματος μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου», με το έντυπο Δ211 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπου χρειάζονται. Η διαδικασία εξαρτάται από το είδος του αιτήματος και από το αν αφορά την έδρα ή υποκατάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διάκριση μεταξύ ενός λάθους που προέκυψε από την αυτόματη αντιστοίχιση και μιας νέας μεταβολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τις πραγματικές νέες μεταβολές εξακολουθούν να ισχύουν οι συνήθεις διαδικασίες και προθεσμίες δήλωσης.

Για την επιλογή του σωστού κωδικού, η ΑΑΔΕ διαθέτει επίσημους πίνακες αντιστοίχισης ΚΑΔ 2008 με ΚΑΔ 2025-26, εναλλακτική παρουσίαση των πινάκων και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport είναι διαθέσιμη η βεβαίωση αντιστοίχισης των παλαιών με τους νέους ΚΑΔ.

Οι επιπτώσεις

Αν μια επιχείρηση αφήσει λανθασμένους ή ελλιπείς ΚΑΔ και περάσει η προθεσμία, οι συνέπειες δεν είναι μόνο οικονομικές (100 ευρώ πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης) αλλά και λειτουργικές (μπλόκο σε ΕΣΠΑ και επιδοτήσεις, προβλήματα με το myDATA και την τιμολόγηση, φορολογικούς ελέγχους και τεκμήρια).