Βαριές κατηγορίες στους τρεις συλληφθέντες για την φονική έκρηξη στην Πλάκα

Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην δίωξη που ασκήθηκε για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά των τριών υπαιτίων της τραγικής έκρηξης του κτιρίου στην Πλάκα που κόστισε τις ζωές έξι ανθρώπων.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική προκάλεσαν όλεθρο για την κλοπή σωλήνων χαλκού, θα μεταχθούν μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια όπου αφού εκτελεστούν τα εντάλματα θα οδηγηθούν σε Ανακριτή.

Τα αδικήματα που τους βαρύνουν αφορούν :

-Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία

-Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία

-Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ