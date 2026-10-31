Καιρός: Με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος, ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα αποχαιρετήσει ο Οκτώβριος τη χώρα, ενώ με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να κάνει την είσοδό του ο Νοέμβριος.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου, Όλγας Παπαβγούλη, τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και την Τρίτη, με ορισμένες περιοχές να δέχονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, με διαδοχικές εξάρσεις και υφέσεις, οι κατά τόπους πολύ ισχυρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι ενισχυμένοι νοτιάδες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα.





Όπως εξήγησε η Όλγα Παπαβγούλη, η χώρα θα επηρεαστεί από διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά. Το πρώτο θα κινηθεί από την περιοχή του Ιονίου και θα αρχίσει να επηρεάζει τη δυτική Ελλάδα από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ένα δεύτερο, βαθύτερο βαρομετρικό χαμηλό, από την πλευρά της Ιταλίας, θα κινηθεί ανατολικότερα τη Δευτέρα και την Τρίτη, προκαλώντας πιο οργανωμένη και έντονη κακοκαιρία.

Παράλληλα, ψυχρότερες αέριες μάζες πολικής προέλευσης από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη, επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Ωστόσο, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει μεγάλη πτώση κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Σάββατο: Ενίσχυση των φαινομένων από το βράδυ στη δυτική Ελλάδα

Άστατος είναι ο καιρός από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες σε περιοχές του Ιονίου, της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας και των Δωδεκανήσων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση κυρίως τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Οι περισσότερες και εντονότερες καταιγίδες θα εντοπίζονται στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Από τις απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τις 19:00, τα φαινόμενα θα ενισχυθούν σημαντικά στη δυτική χώρα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάσει περισσότερο τον ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερα στα δυτικά παράκτια της Πελοποννήσου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν βορειότερα και βορειοδυτικότερα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, κυρίως στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν αρχικά βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι προς το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς σε ορισμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 20 με 21 βαθμούς, κυρίως στα νησιά. Δεν αποκλείονται, επίσης, ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα.