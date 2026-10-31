Τι λένε τα ζώδια σήμερα (31/10)

Κριός

Η Σελήνη στον 4ο οίκο σου στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι και στην οικογένειά σου, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι ασφάλεια. Νωρίς το πρωί, το τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον 8ο οίκο σου, σε βοηθά να επανεξετάσεις κοινά οικονομικά, οφειλές και κληρονομικές εκκρεμότητες. Μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να εκφράσεις συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου και να κατανοήσεις καλύτερα μια παλιά κατάσταση.

Ταύρος

Η επικοινωνία με ανθρώπους που είχες καιρό να μιλήσεις ευνοείται με τη Σελήνη στον 3ο οίκο σου και το τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον 7ο οίκο σου νωρίς το πρωί. Μπορεί να δεχτείς ένα μήνυμα από έναν/μία πρώην ή να ξαναπιάσεις μια συζήτηση με τον/την σύντροφό σου. Αν υπάρχει μια εκκρεμότητα με έναν/μία συνεργάτη/ιδα, αξιοποίησε τις πρωινές ώρες για να διορθώσετε μια παρεξήγηση. Μια υποχρέωση που επανέρχεται ενδέχεται να περιορίσει τον χρόνο που υπολόγιζες να διαθέσεις σε μια συνάντηση.

Δίδυμοι

Οικονομικές εκκρεμότητες μπαίνουν σε σειρά με τη Σελήνη στον 2ο οίκο σου να σχηματίζει νωρίς το πρωί τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον 6ο οίκο σου. Μπορείς να επανεξετάσεις μια αμοιβή, ή να συζητήσεις για χρήματα που σου χρωστούν από τη δουλειά. Οι πρακτικές λύσεις θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου και να αισθανθείς μεγαλύτερη σιγουριά. Αργά το βράδυ το τετράγωνο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου ενισχύει την επιθυμία να ξοδέψεις για διασκέδαση ή για τα παιδιά σου.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη στον 1ο οίκο σου θα έχεις μεγαλύτερη ανάγκη να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι και να ασχοληθείς με τις προσωπικές σου επιθυμίες. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον 5ο οίκο σου νωρίς το πρωί ευνοεί την επικοινωνία αλλά και μια συζήτηση με τα παιδιά σου που θα σας φέρει πιο κοντά. Αν είσαι σε σχέση, μπορείς να θυμηθείς με τον/την σύντροφό σου όμορφες στιγμές. Μια συμπεριφορά των δικών σου ενδέχεται να σε αγγίξει περισσότερο απ’ όσο περιμένεις.

Λέων

Την ησυχία σου και την επαφή με λίγους, οικείους ανθρώπους θα αναζητήσεις με τη Σελήνη στον 12ο οίκο σου. Νωρίς το πρωί, το τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον 4ο οίκο σου σε βοηθά να επανεξετάσεις μια οικογενειακή υπόθεση και να κατανοήσεις καλύτερα γεγονότα του παρελθόντος. Μια συζήτηση με δικό σου πρόσωπο μπορεί να σου δώσει απαντήσεις και να σε ανακουφίσει από κάτι που σε απασχολούσε. Ισως θελήσεις να επικοινωνήσεις με κάποιον/α, αλλά να διστάσεις από φόβο μήπως δεν ανταποκριθεί όπως περιμένεις.

Παρθένος

Μια συνάντηση με έναν/μία φίλο/η από τα παλιά μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, καθώς η Σελήνη στον 11ο οίκο σου σχηματίζει νωρίς το πρωί τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον 3ο οίκο σου. Θα έχεις την ευκαιρία να ανταλλάξεις νέα, να λύσεις μια παρεξήγηση ή να επαναφέρεις μια ιδέα που είχατε αφήσει στη μέση. Αν συμμετέχεις σε μια ομάδα, οι πρωινές ώρες προσφέρονται για να συζητήσετε τα σχέδιά σας. Ισως αισθανθείς πως δίνεις περισσότερα απ’ όσα λαμβάνεις, οικονομικά ή συναισθηματικά.

Ζυγός

Οι επαγγελματικές σου υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν μέσα από συζητήσεις με τη Σελήνη στον 10ο οίκο σου σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον 2ο οίκο σου νωρίς το πρωί. Αξιοποίησε την ευκαιρία για να ζητήσεις διευκρινίσεις σχετικά με μια αμοιβή και μια οικονομική εκκρεμότητα. Μπορεί επίσης να αναγνωριστεί μια παλιότερη προσπάθειά σου. Ενδέχεται να σε επηρεάσει μια παρατήρηση για την εμφάνιση ή τις επιλογές σου. Απόφυγε να αλλάξεις κάτι πάνω σου μόνο και μόνο για να κερδίσεις την αποδοχή κάποιου.

Σκορπιός

Η διάθεση να δεις μια υπόθεσή σου από διαφορετική σκοπιά ενισχύεται με τη Σελήνη στον 9ο οίκο σου και το τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον 1ο οίκο σου νωρίς το πρωί. Μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να αναθεωρήσεις μια παλιότερη άποψη ή να ξανασκεφτείς ένα ταξίδι. Αν περιμένεις διευκρινίσεις για έγγραφα ή διαδικασίες, θα μπορέσεις να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται να διορθώσεις. Ενδέχεται να νοσταλγήσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχουν ακόμη συναισθηματικές εκκρεμότητες.

Τοξότης

Συναισθήματα που δεν είχες καταφέρει να εξηγήσεις γίνονται πιο κατανοητά με τη Σελήνη στον 8ο οίκο σου σε τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον 12ο οίκο σου νωρίς το πρωί. Μια εμπιστευτική συζήτηση μπορεί να σε ανακουφίσει και να σε βοηθήσει να μιλήσεις για έναν φόβο. Παράλληλα, μπορείς να επανεξετάσεις διακριτικά μια οικονομική εκκρεμότητα και να αναζητήσεις πληροφορίες που σου έλειπαν. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για φιλικό πρόσωπο, η συμπεριφορά του μπορεί να σε μπερδέψει.

Αιγόκερως

Οι σχέσεις σου έρχονται στο προσκήνιο με τη Σελήνη στον 7ο οίκο σου, ενώ το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον 11ο οίκο σου διευκολύνει τις συζητήσεις. Μπορείς να μιλήσεις με τον/την σύντροφό σου για ένα σχέδιο ή να ξαναβρεθείς με φίλους/ες που είχατε απομακρυνθεί. Μια παλιά γνωριμία ενδέχεται επίσης να σου δώσει χρήσιμες πληροφορίες για μια συνεργασία που επανεξετάζεις. Ισως χρειαστεί να αλλάξεις ένα ραντεβού εξαιτίας μιας υποχρέωσης. Προσπάθησε να εξηγήσεις εγκαίρως τι συμβαίνει.

Υδροχόος

Εκκρεμότητες της δουλειάς μπορούν να τακτοποιηθούν πιο εύκολα νωρίς το πρωί, καθώς η Σελήνη στον 6ο οίκο σου σχηματίζει τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον 10ο οίκο σου. Μια συζήτηση με ανώτερο θα σε βοηθήσει να διευκρινίσεις οδηγίες και να διορθώσεις κάτι που είχε μείνει στη μέση. Μπορεί επίσης να επανέλθει μια επαγγελματική πρόταση που χρειάζεται καλύτερη οργάνωση πριν αποφασίσεις. Αν διατηρείς σχέση από απόσταση, μια αλλαγή προγράμματος μπορεί να ξαναφέρει προβλήματα.

Ιχθύες

Περισσότερη διάθεση για δημιουργία και επαφή με τα παιδιά σου φέρνει η Σελήνη στον 5ο οίκο σου. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον 9ο οίκο σου νωρίς το πρωί ευνοεί την επικοινωνία με έναν άνθρωπο που βρίσκεται μακριά. Μια συζήτηση μπορεί να σου θυμίσει τι σε ενθουσίαζε. Αν επικοινωνήσεις με έναν/μία πρώην, απόφυγε να θεωρήσεις πως η οικειότητα σημαίνει ότι έχουν λυθεί οι παλιές σας διαφορές. Εξοδα για διασκέδαση ή για τα παιδιά σου χρειάζονται επίσης προσοχή.