«Χωριάτικο»: 69χρονη με αναπηρία χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» για 800 ευρώ – Τι λέει ο δικηγόρος της

Την ύπαρξη πολλών αχυρανθρώπων σε περίπου 500 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση “Χωριάτικο” εξετάζουν οι Αρχές.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται να εμπλέκονται υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι φέρονται να παραχώρησαν τα στοιχεία και το ΑΦΜ τους έναντι μηνιαίας αμοιβής.

Η περίπτωση της 69χρονης από τη Ζάκυνθο



Ενδεικτική είναι η περίπτωση γυναίκας περίπου 69 ετών από τη Ζάκυνθο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Στάθη Μητσόκαλη, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, η γυναίκα φέρεται να παραχώρησε τα στοιχεία της προκειμένου να λειτουργούν επιχειρήσεις στο όνομά της, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα ποσό κάθε μήνα.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, στο οποίο άνθρωποι με οικονομική ανάγκη εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να λάμβανε επίδομα αναπηρίας, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με ποσοστό αναπηρίας που, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, φτάνει περίπου το 85%-86%.

Ωστόσο, μετά την εμπλοκή της στην υπόθεση, φέρεται να έχασε το επίδομα από το οποίο εξασφάλιζε τα προς το ζην, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανιζόταν στο όνομά της επηρέασε την οικονομική της εικόνα.

Η αμοιβή των 800 ευρώ και η παραχώρηση ΑΦΜ

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, φέρεται να προσφέρθηκε η ίδια να παραχωρήσει τα στοιχεία της, γνωρίζοντας από συγγενικό της πρόσωπο ότι μπορούσε να λάβει οικονομικό αντάλλαγμα. Όπως αναφέρθηκε, της είχαν υποσχεθεί μηνιαία αμοιβή ύψους 800 ευρώ, με την επισήμανση ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανέναν κίνδυνο. Η γυναίκα φέρεται να έλαβε τα χρήματα για ορισμένους μήνες, ωστόσο στη συνέχεια οι καταβολές διακόπηκαν.

Ο δικηγόρος διευκρίνισε ότι οι περιπτώσεις των προσώπων που εμφανίζονται ως αχυράνθρωποι δεν είναι ίδιες, καθώς ορισμένοι φέρονται να είχαν μεγαλύτερη γνώση και συμμετοχή στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.