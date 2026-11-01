Απάτη εκατομμυρίων με πρόσχημα τη βοήθεια σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες – Έξι συλλήψεις

Στη σύλληψη έξι ατόμων προχώρησε η Yποδιεύθυνση Oργανωμένου Eγκλήματος της Βόρειας Ελλάδας μετά από έρευνα από την οποία προέκυψε σύνδεση ΜΚΟ με στημένους αγώνες ποδοσφαίρου και τοπικού και ερασιτεχνικού πρωταθλήματος.

Η έρευνα της Yποδιεύθυνσης αποκάλυψε τη σύνδεση της ΜΚΟ για παιδιά με αναπηρίες και βαριές ασθένειες, με στημένους αγώνες στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και απάτη στην διαχείριση δωρεών χιλιάδων ευρώ από καλλιτέχνες αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που ευαισθητοποιούνταν με αναρτήσεις φωτογραφιών παιδιών που είχαν ανάγκη βοήθειας. Από τους ελέγχους προέκυψαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν από το 2018 μέχρι σήμερα ποσά που ξεπερνούν τα 5. 800.000 ευρώ.

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