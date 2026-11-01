Θρίλερ με νεκρή 80χρονη στη Θεσσαλονίκη - Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

Μία υπόθεση θρίλερ εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό νεκρής 80χρονης γυναίκας στο σπίτι της στην περιοχή της Χαλάστρας. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της.

Ειδικότερα και όπως μεταφέρει το thestival.gr, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), από την κόρη της.

Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία, που εντόπισε την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της με τραύματα στο κεφάλι.

Ο 90χρονος σύζυγός της ήταν, επίσης, τραυματισμένος στο κεφάλι και στα χέρια.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση.

Ο άνδρας δεν έχει μπορέσει να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη στο σπίτι, καθώς πάσχει από άνοια.

Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία που θα φωτίσουν όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί παραβίαση του χώρου.

Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης θα ρίξει η έρευνα για το πώς προκλήθηκαν τα τραύματα στους δύο ηλικιωμένους. Οι Αρχές, κατά το τοπικό μέσο, δεν έχουν αποκλείσει και το σενάριο να υπήρξε εισβολή στο σπίτι τους, ωστόσο συνέλαβαν τον ηλικιωμένο.