Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού 16/2026, το οποίο είχε εκδοθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, άστατος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Κυριακή και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Η ΕΜΥ προσδιορίζει αναλυτικά τις περιοχές στις οποίες προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες για σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα.

Σήμερα Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026:

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα. Νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου: Έντονα φαινόμενα έως αργά τη νύχτα.

Έντονα φαινόμενα έως αργά τη νύχτα. Δωδεκάνησα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Αύριο Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026:

Νησιά του Ιονίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Ήπειρος, δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική και νότια Πελοπόννησος: Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.