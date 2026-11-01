Πότε “πέφτει” η Black Friday 2026

Η φετινή Black Friday πλησιάζει, και τόσο τα ηλεκτρονικά όσο και τα φυσικά καταστήματα ετοιμάζουν σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Φέτος η Black Friday θα “πέσει” την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Τα περισσότερα καταστήματα αναμένεται ωστόσο να ξεκινήσουν τις εκπτώσεις νωρίτερα, ώστε οι καταναλωτές να έχουν περισσότερο χρόνο να επιλέξουν τις αγορές που θέλουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Cyber Monday, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Οι σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές εκείνη την ημέρα θα επικεντρωθούν στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, αφού πρόκειται για την πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου, και οι εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα αναμένεται να έχουν διατηρηθεί. Όσοι θέλουν να κάνουν τις αγορές τους με φυσική παρουσία θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για το ωράριο λειτουργίας.

Αμέσως μετά ξεκινά το εορταστικό ωράριο, με περισσότερες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και αυξημένη κίνηση στην αγορά.

Υπόλοιπες ανοιχτές Κυριακές 2026

29 Νοεμβρίου 2026 (Black Friday)

13 Δεκεμβρίου 2026 (εορταστικό ωράριο)

20 Δεκεμβρίου 2026 (εορταστικό ωράριο)

27 Δεκεμβρίου 2026 (εορταστικό ωράριο

Πηγή: news247.gr