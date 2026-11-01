Ο άνθρωπος πίσω από τη ΜΚΟ και οι διάλογοι με τη σύντροφό του (βίντεο)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»και την καταγγελλόμενη υπεξαίρεση δωρεών που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται πλέον συνομιλίες του 37χρονου επικεφαλής της οργάνωσης, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, με τη σύντροφό του, στις οποίες γίνεται αναφορά σε μεγάλα χρηματικά ποσά, μεταφορές χρημάτων αλλά και προσωπικές δαπάνες.

Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ είχε συχνή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, όπου αναφερόταν στην ανάγκη στήριξης οικογενειών που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση και απηύθυνε εκκλήσεις προς τους πολίτες να συνδράμουν το έργο της οργάνωσης, είτε οικονομικά μέσω δωρεών είτε προσφέροντας εθελοντική εργασία.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν μέσω τραπεζικών καταθέσεων και κουμπαράδων δεν κατέληγαν στο σύνολό τους στις οικογένειες των παιδιών. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μεγάλο μέρος τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την προσωπική καλοπέραση των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ πέρασαν 5, 8 εκατομμύρια ευρώ με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται στα 2,8 εκατομμύρια.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι – “Έφαγα 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ”

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει καταγεγραμμένη συνομιλία μεταξύ του προέδρου της ΜΚΟ και της συντρόφου του, η οποία φαίνεται να παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και να επιχειρεί να υπολογίσει το ύψος των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύντροφος: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Πρόεδρος: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και…

Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ.

Στη συνέχεια της συνομιλίας, η συζήτηση στρέφεται σε τραπεζικές μεταφορές και οφειλές προς την εφορία, ενώ η γυναίκα αναζητά συγκεκριμένα χρηματικά ποσά και προσπαθεί να εξακριβώσει πού βρίσκονται.

Έπειτα, ο διάλογος μεταξύ του προέδρου της ΜΚΟ και της συντρόφου του συνεχίζεται, με εκείνην να αναρωτιέται πού έχουν καταλήξει τα χρήματα, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να εξηγήσει τις μεταφορές που έχουν γίνει.

Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί.

Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο.

Στους διαλόγους του ζευγαριού, υπάρχουν αναφορές σε προσωπικές αγορές, ρούχα, εισιτήρια και χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: news247.gr