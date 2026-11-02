Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σήμερα και αύριο, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Εμμανουήλ, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και ενδέχεται να καταστούν επικίνδυνα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Ειδικότερα, σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και κυρίως στα βόρεια τμήματά του. Από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, με μεγαλύτερη ένταση στα βορειότερα τμήματα. Έντονα θα παραμείνουν κατά διαστήματα τα φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσουν τους 18-19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20-21 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται βροχές κατά περιόδους, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με διαστήματα βροχόπτωσης, τη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς και τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Η Τρίτη η τελευταία δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η τελευταία με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας.

Από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, ενώ έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ωστόσο, σταδιακή βελτίωση θα αρχίσει να παρουσιάζεται από τα δυτικά, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, με την υποχώρηση των φαινομένων να γίνεται περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρού.

Βελτίωση την Τετάρτη – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με λίγες μόνο τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Από την Πέμπτη, οι βόρειοι άνεμοι θα φέρουν πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το σκηνικό θα είναι σαφώς βελτιωμένο, με λίγες τοπικές βροχές και χωρίς αξιόλογα ή έντονα καιρικά φαινόμενα.