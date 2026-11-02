Από τις 29 Νοεμβρίου ζωντανεύει ο Χριστουγεννιάτικος κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο

Η εμβληματική μορφή του καμπαρέ και του μουσικού θεάτρου, Ute Lemper, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων, η Γάλλος καλλιτέχνης Cédric Le Borgne και μια μεγάλης κλίμακας εικαστική παρέμβασή του, η Σοφία Πάσχου και η θεατρική παράσταση που σκηνοθετεί, καθώς επίσης κι άλλες συναυλίες, παραστάσεις, προβολές ταινιών, DJ sets, πατινάζ, εργαστήρια, happenings-έκπληξη και πολλές ακόμη δράσεις διαμορφώνουν το εορταστικό πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τη φωταγώγηση στις 29 Νοεμβρίου έως την εκδήλωση της Παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Το Παγοδρόμιο και τα Σιντριβάνια που Χορεύουν στο Κανάλι, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα τρία πανύψηλα έλατα στην Αγορά και τα 82 φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού συνθέτουν ένα γιορτινό σκηνικό. Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει και ξεδιπλώνεται καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με πολύ προσιτό εισιτήριο σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΠΙΣΝ.

Προγραμματίζονται οι εκδηλώσεις:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17.30: Τα φώτα ανάβουν.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 17.30 το ΚΠΙΣΝ φωταγωγείται σε μια γιορτή με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά και ελεύθερη είσοδο. Το μουσικό μέρος της βραδιάς ανοίγει με το γυναικείο μουσικό σχήμα As a Feather. Στη συνέχεια, η Πανωραία Χρυσανθοπούλου με την εξαμελή μπάντα της, ανεβαίνει στη σκηνή με ένα χορευτικό πρόγραμμα που συνδέει το swing και το rock 'n' roll με την disco, τη σύγχρονη pop και τις μελωδίες των γιορτών.

Παγοδρόμιο στο Κανάλι

Το Παγοδρόμιο του ΚΠΙΣΝ επιστρέφει και φέτος και καλεί όλους τους πατινέρ, έμπειρους και μη, να χορέψουν στον πάγο. Το Παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά, από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, 10.00 το πρωί με 10.00 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Για τη δέκατη διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει το Dreamscape, μια μεγάλης κλίμακας εικαστική παρέμβαση του Γάλλου καλλιτέχνη Cιdric Le Borgne, η οποία, από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, μεταμορφώνει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε έναν ονειρικό κόσμο φωτός. Όλα τα έργα της έκθεσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Δεκέμβριος στο ΚΠΙΣΝ: ένας μήνας γιορτής

Όλο τον Δεκέμβριο ένα πρόγραμμα με παραστάσεις, συναυλίες, DJ sets, προβολές ταινιών, χριστουγεννιάτικη αγορά και πολλές εκπλήξεις ξετυλίγει τη μαγεία των γιορτών σε κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ.

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια

Όπως κάθε χρόνο, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο ζωντανεύουν από τις 20 Δεκεμβρίου και για δώδεκα παραστάσεις. Φέτος, παρουσιάζεται «Ο Τέταρτος Μάγος», σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Είναι εμπνευσμένη από τον θρύλο του τέταρτου μάγου που καθυστερεί το ταξίδι του προς τη Βηθλεέμ για να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Συναυλίες

Στις 14 Δεκεμβρίου το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τη Γερμανίδα Ute Lemper, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του καμπαρέ και του μουσικού θεάτρου. Στην παράσταση με τίτλο «The Best of Ute Lemper», η σπουδαία ερμηνεύτρια προσκαλεί το κοινό σε ένα προσωπικό ταξίδι μέσα από τα τραγούδια, τις ιστορίες και τις συναντήσεις που σημάδεψαν την καλλιτεχνική της διαδρομή: από τον Kurt Weill και το Broadway, έως τα γαλλικά chansons και τη Marlene Dietrich.

Στις 21 Δεκεμβρίου, η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί τη διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και τη χορωδία του El Sistema Greece που παρουσιάζουν τη συναυλία «Holly Jolly 80s» με μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του '80 που εξακολουθούν να έχουν περίοπτη θέση στη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, συνδέοντας διαφορετικές γενιές. Την ορχήστρα διευθύνουν οι Κυριακή Κουντούρη και Ζωή Ζενιώδη, ενώ τη διεύθυνση χορωδίας αναλαμβάνει η Βάγια Παπαγιαννοπούλου.

Στις 28 Δεκεμβρίου, και πάλι στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, συμπράττει με τη διακεκριμένη σοπράνο Δανάη Κοντόρα και προτείνει ένα λαμπερό Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά με άρωμα Βιέννης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα βιεννέζικα βαλς, ζωηρές πόλκες και λαμπερές άριες, στο πνεύμα των ημερών.

Tέλος, οι εορταστικές συναυλίες ολοκληρώνονται στις 6 Ιανουαρίου στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με ελεύθερη είσοδο την Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Όπως κάθε χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του. Η περίφημη Παραμονή Πρωτοχρονιάς του ΚΠΙΣΝ αποτελεί πλέον το σταθερό ραντεβού χιλιάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας για την αλλαγή του χρόνου. Φέτος, οικοδεσπότης της βραδιάς είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το 2027 θα κορυφωθεί με ένα εκρηκτικό σόου του Biased Beast γεμάτο pop, disco, rock και funk διαχρονικές επιτυχίες, ιδανικό για την περίσταση. Μετά τα μεσάνυχτα, στα decks ανεβαίνουν η D'Arcy Foxx και η Miss Catalina, ενώνοντας τις μουσικές τους δυνάμεις για το πιο ξεσηκωτικό party.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, το πατινάζ στο Παγοδρόμιο μέχρι τις 02.00, και ο πρώτος αγώνας δρόμου του έτους, ο SNF Run: 2027 First run του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος», υπό την επιστημονική επίβλεψη του Sports Excellence / Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ.

360 ° Pop-Up Bar στον Φάρο

Με πανοραμική θέα -από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη- και φόντο τις φωτιστικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το 360 ° Pop-Up Bar στον Φάρο, σχεδιασμένο από την αρχιτέκτονα - σκηνογράφο Ελίνα Λούκου, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία συνάντησης του γιορτινού ΚΠΙΣΝ. Από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου γνωστοί DJs και μουσικοί παραγωγοί στα decks αναλαμβάνουν να απογειώσουν τη γιορτινή διάθεση.

Park Your Cinema: Christmas Edition

Η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Από τις 18 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου στο Park Kiosk του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια. Το πρόγραμμα επιμελείται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Makers' Market

Από τις 12 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, το Makers' Market είναι μια ζωντανή αγορά μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Περισσότερες χριστουγεννιάτικες εμπειρίες

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει, επίσης, εργαστήρια για παιδιά, happenings-έκπληξη και pop-up συναυλίες στην Αγορά, αθλητικά προγράμματα με γιορτινό «χρώμα», αλλά και μία σειρά από μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council. Παράλληλα, μοσχομυριστά χριστουγεννιάτικα μπισκότα και cupcakes, λαχταριστά μελομακάρονα και panettone, κρέπες και βάφλες, ζεστή σοκολάτα και κρασί, κοκτέιλ, σούπες και πολλές ακόμη γιορτινές λιχουδιές, περιμένουν τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες στα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ