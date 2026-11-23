Σε 24ωρη απεργία, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00, προχωρούν ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να πραγματοποιηθούν πολλά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

Παράλληλα, ζητούν 35ωρη εβδομαδιαία εργασία, ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων, μέτρα ασφάλειας και προστασία των ναυτεργατών από την απασχόληση σε εμπόλεμες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αποφάσισε 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια στα λιμάνια που καλύπτει η κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ). Ζητεί την πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την έγκαιρη ενημέρωση των πληρωμάτων για το πρόγραμμα εργασίας, τα ρεπό και τις αργίες, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης, σύμφωνα με τη ΣΣΕ και τη διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC).

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ασφάλειας των ταξιδιών, απαιτώντας επαρκή στελέχωση των ρυμουλκών για την κάλυψη των βαρδιών και εκφράζοντας την αντίθεσή της στην υπερεργασία και στην πραγματοποίηση ταξιδιών διάρκειας άνω των 12 ωρών με μία μόνο βάρδια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ