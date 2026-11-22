Εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα Μπράλος - Άμφισσα, ενός κομβικού τμήματος του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο.

Το ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικά έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη του 2028 και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής από πλευράς οδικών μεταφορών.

Αυτοψία στο έργο έκανε πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας ο οποίος βρέθηκε κοντά στον οικισμό Βίνιανη, όπου παρέστη στη διάνοιξη της σήραγας Σ2, μήκους 2.480 μέτρων, η οποία αποτελεί μία από τις δύο σήραγγες του έργου και ένα από τα πιο απαιτητικά τεχνικά του σημεία.

«Γέφυρα» μεταξύ ΠΑΘΕ και Ιόνιας Οδού

Η σημασία του συγκεκριμένου έργου για την οδική διασύνδεση της Κεντρικής με τη Δυτική Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ιδιαίτερα για τους νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς αποτελεί μέρος του οδικού άξονα που θα συνδέει τη Λαμία με το Αντίρριο, γεφυρώνοντας την ΠΑΘΕ με την Ιόνια Οδό.

Η ταυτότητα του έργου

Το οδικό τμήμα Μπράλος - Άμφισσα εντάσσεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο Ε65 και έχει συνολικό μήκος 30,7 χλμ.Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

- Το κυρίως έργο (24 χλμ.):Αφορά τα υποτμήματα από τον Μπράλο έως την αρχή της παράκαμψης Γραβιάς και από τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη έως την Άμφισσα. Περιλαμβάνει την κατασκευή 7 γεφυρών, 6 ισόπεδων κόμβων και 2 δίδυμων σηράγγων μονής κατεύθυνσης (με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο), μήκους 2.150 μ. και περίπου 2.480 μ. αντίστοιχα.

-Την παράκαμψη Γραβιάς (2 χλμ.): Τμήμα που είναι ήδη κατασκευασμένο.

- Το ενδιάμεσο τμήμα (4,7 χλμ.): Από το τέλος της παράκαμψης Γραβιάς έως τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη, το οποίο εκτελείται μέσω ξεχωριστής εργολαβίας.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται από το Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, διαβεβαίωσε ότι η υλοποίηση του σύνθετου αυτού έργου συνεχίζεται εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας την τεχνική επάρκεια του Ομίλου σε έργα με ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ