Σε εφόδους και συλλήψεις προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας TEXAN.

H επιχείρηση που πραγματοποιείται έπειτα από εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και στη διαδικασία συμμετέχουν και έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών. Σύμφωνα με το dikastiko.gr έχουν εκδοθεί τέσσερα ενταλματα σύλληψης.

Η υπόθεση αφορά σε πιθανές παρατυπίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, καθώς υπάρχουν ερωτήματα τόσο για το οικονομικό του αντικείμενο όσο και για τις διαδικασίες μέσω των οποίων ανατέθηκε στην εταιρεία.

Στα βασικά σημεία της έρευνας περιλαμβάνεται το τίμημα που καταβλήθηκε για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Σε σχετικό πόρισμα, η δαπάνη ανά εγκατάσταση έφτασε τις 300.000 ευρώ, την ώρα που η αντίστοιχη εμπορική αξία υπολογίζεται στις 66.000 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το reader, ερευνάται από τις εισαγγελικές Αρχές το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή επιρροής, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την επιλογή της εταιρείας για την εκτέλεση του έργου.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει να ερευνά την υπόθεση από το 2025 για πιθανή κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η έρευνα εντάθηκε τον Ιούλιο του 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο. Οι ενέργειες έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου. Οι ελεγκτές αναζήτησαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία που αφορούσαν τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων, αλλά και τις συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Στην έρευνα συνέδραμαν τότε πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.