Κριός

Η Αφροδίτη από τον 7ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία από τον 5ο οίκο σου και δημιουργεί ευχάριστες προϋποθέσεις για την προσωπική σου ζωή. Θα έχεις περισσότερη διάθεση να πλησιάσεις το ταίρι σου, να διασκεδάσετε και να αφήσετε στην άκρη όσα σας απομάκρυναν. Μια έξοδος μπορεί να ανανεώσει τη σχέση σας. Παράλληλα, ευνοούνται οι δημιουργικές συνεργασίες και η επαφή με τα παιδιά σου, που μπορεί να σου δώσουν χαρά. Θα είσαι περισσότερο γενναιόδωρος/η και εκδηλωτικός/ή, με τους αγαπημένους σου.

Ταύρος

Το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 6ο οίκο σου με τον Δία από τον 4ο οίκο σου διευκολύνει την καθημερινότητά σου και δημιουργεί ευχάριστες συνθήκες στο σπίτι και στη δουλειά. Μπορεί να συνεννοηθείς καλύτερα με συναδέλφους ή να ολοκληρώσεις κάτι που θα σου αφήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν εργάζεσαι από το σπίτι, μπορείς να βελτιώσεις τις συνθήκες σου ή να δεχτείς μια πρόταση που σε εξυπηρετεί πρακτικά. Παράλληλα, θα έχεις διάθεση να εντάξεις πιο ευχάριστες δραστηριότητες στο πρόγραμμά σου.

Δίδυμοι

Περισσότερες ευχάριστες συζητήσεις και ευκαιρίες για διασκέδαση φέρνει το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 5ο οίκο σου με τον Δία από τον 3ο οίκο σου. Θα εκφράζεσαι με χιούμορ και αμεσότητα, κερδίζοντας εύκολα το ενδιαφέρον των άλλων. Ενα μήνυμα ή μια πρόσκληση μπορεί να δώσει διαφορετικό χρώμα στην ημέρα σου, ενώ μια κοντινή μετακίνηση ενδέχεται να συνδυαστεί με μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, θα βρεις τρόπους να προσεγγίσεις το ταίρι σου και να περάσετε όμορφα.

Καρκίνος

Η ανάγκη να αισθανθείς άνετα και να χαρείς όσα έχεις ενισχύεται με το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 4ο οίκο σου με τον Δία από τον 2ο οίκο σου. Μπορεί να δεχτείς οικογενειακή υποστήριξη ή μια διευκόλυνση που θα σε ανακουφίσει οικονομικά. Η ημέρα προσφέρεται για αγορές που ομορφαίνουν τον χώρο σου. Μια συζήτηση για οικογενειακά χρήματα ή ένα περιουσιακό θέμα μπορεί να γίνει σε πιο θετικό κλίμα. Παράλληλα, θα θελήσεις να περιποιηθείς τους αγαπημένους σου, να τους καλέσεις στο σπίτι να μοιραστείτε ένα καλό γεύμα.

Λέων

Με τον Δία στον 1ο οίκο σου να δέχεται το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 3ο οίκο σου, η επικοινωνία γίνεται πιο ευχάριστη και η παρουσία σου κερδίζει τις εντυπώσεις. Θα έχεις αυτοπεποίθηση, χιούμορ και διάθεση να συναντήσεις ανθρώπους, να ανταλλάξεις ιδέες και να οργανώσεις μια έξοδο. Μια πρόταση μπορεί να σε ενθουσιάσει, ενώ οι επαφές με αδέλφια και συγγενείς θα κυλήσουν πιο ομαλά. Είναι καλή στιγμή για να παρουσιάσεις κάτι που ετοιμάζεις, να προωθήσεις τη δουλειά σου ή να ζητήσεις μια συνάντηση.

Παρθένος

Μια οικονομική διευκόλυνση ή μια κίνηση υποστήριξης μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, με το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 2ο οίκο σου με τον Δία από τον 12ο οίκο σου. Ισως βρεθεί ένας τρόπος να καλύψεις μια ανάγκη χωρίς την πίεση που περίμενες. Θα θελήσεις να χαρείς μια μικρή πολυτέλεια, να αγοράσεις κάτι προσωπικό ή να αφιερώσεις χρόνο σε όσα σε ηρεμούν. Παράλληλα, μπορείς να αξιοποιήσεις ένα ταλέντο που μέχρι τώρα κρατούσες στο περιθώριο. Μια προσφορά βοήθειας θα σου δώσει συναισθηματική ικανοποίηση.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία από τον 11ο οίκο σου και ενισχύει την κοινωνικότητα και τη γοητεία σου. Προσκλήσεις, συναντήσεις και ευχάριστες επαφές μπορούν να σου δώσουν την ευκαιρία να περάσεις όμορφα και να διευρύνεις τον κύκλο σου. Ενας/μία φίλος/η μπορεί να σε υποστηρίξει ή να σε φέρει σε επαφή με κάποιον που ενδιαφέρεται για μια ιδέα σου. Θα έχεις μεγαλύτερη άνεση να εκφράσεις επιθυμίες και να ζητήσεις τη συμμετοχή των άλλων σε ένα σχέδιο.

Σκορπιός

Στο επαγγελματικό παρασκήνιο μπορεί να υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις, με το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 12ο οίκο σου με τον Δία από τον 10ο οίκο σου. Ενας άνθρωπος που εκτιμά τη δουλειά σου ενδέχεται να σε υποστηρίξει ή να μιλήσει θετικά για τις ικανότητές σου. Μια προσωπική συνάντηση μπορεί να ανοίξει μια προοπτική, χωρίς να χρειάζεται να ανακοινώσεις ακόμη τις επιδιώξεις σου. Παράλληλα, θα έχεις καλύτερη διάθεση να ολοκληρώσεις κάτι που απαιτεί ησυχία και δημιουργικότητα.

Τοξότης

Συναντήσεις και κοινά ενδιαφέροντα σου ανοίγουν ευχάριστες προοπτικές, με το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 11ο οίκο σου με τον Δία από τον 9ο οίκο σου. Μπορεί να οργανώσεις μια εκδρομή ή να συζητήσεις ένα σχέδιο που συνδέεται με ταξίδια και σπουδές. Η επαφή με ανθρώπους διαφορετικών εμπειριών θα σε ενθουσιάσει και θα σου δώσει ιδέες. Παράλληλα, μια ομάδα μπορεί να σε βοηθήσει να προωθήσεις τη δουλειά σου ή να γνωρίσεις πρόσωπα με τα οποία μοιράζεσαι τις ίδιες επιδιώξεις.

Αιγόκερως

Η επαγγελματική σου εικόνα ευνοείται από το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 10ο οίκο σου με τον Δία από τον 8ο οίκο σου. Μπορεί να δεχτείς θετικά σχόλια, μια πρόταση συνεργασίας ή υποστήριξη από κάποιον που αναγνωρίζει την αξία σου. Μια συζήτηση για αμοιβές, χρηματοδότηση ή οικονομικές παροχές μπορεί να εξελιχθεί σε πιο ευχάριστο κλίμα και να σου δώσει περιθώρια διαπραγμάτευσης. Θα έχεις μεγαλύτερη άνεση στις δημόσιες επαφές σου και θα μπορείς να προσεγγίσεις ανθρώπους με επιρροή χωρίς ιδιαίτερη αμηχανία.

Υδροχόος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπορούν να γίνουν πηγή χαράς με το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 9ο οίκο σου με τον Δία από τον 7ο οίκο σου. Ενα ταξίδι ή η συζήτηση για μελλοντικά σχέδια θα σε φέρει πιο κοντά στο ταίρι σου. Θα υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση συνεννόησης και θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε πιο αισιόδοξα κάτι που σας απασχολεί. Αν δεν βρίσκεσαι σε σχέση, μια γνωριμία μέσα από ταξίδι, σπουδές ή επαφή με το εξωτερικό μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον. Απόλαυσε την καλή διάθεση και τη συντροφικότητα.

Ιχθύες

Στη δουλειά και στις καθημερινές σου υποχρεώσεις μπορείς να βρεις ευκολότερα βοήθεια, με το εξάγωνο της Αφροδίτης από τον 8ο οίκο σου με τον Δία από τον 6ο οίκο σου. Μια οικονομική διευκόλυνση ή η τακτοποίηση μιας οφειλής μπορεί να μειώσει την πίεση που αισθάνεσαι. Οι σχέσεις με συναδέλφους θα είναι πιο ευχάριστες και η συνεργασία μπορεί να σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις κάτι γρηγορότερα. Θα έχεις διάθεση να φροντίσεις τον εαυτό σου και να διαθέσεις χρήματα σε κάτι που βελτιώνει την καθημερινότητά σου.