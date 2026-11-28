Από τον Φεβρουάριο του 2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας είχε εκφράσει και είχε κοινοποιήσει την αγωνία και την ανησυχία της για τα σοβαρά πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης, σε σχέση με τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του χώρου και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Μανιάτικης χερσονήσου.

Με έγγραφό της με θέμα “Σχετικά με τις ραγδαίες επιπτώσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την επιτρεπόμενη εκτός σχεδίου και εντός Ζώνης 800 μ. δόμηση των «στάσιμων» οικισμών (Π.Δ. / 6.12.1982, ΦΕΚ 588/Δ ́/23.12.1982 «Χαρακτηρισμός όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμών της χώρας») στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον των μνημείων της Μεσσηνιακής Μάνης»”

η προϊσταμένη της Εφορείας Ευαγγελία Μηλίτση επισήμανε “τη σημαντική επιβάρυνση που υφίσταται τα τελευταία χρόνια το φυσικό και δομημένο περιβάλλον των μνημείων της Μεσσηνιακής Μάνης, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ανοικοδόμησης και της τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής”.

Το έγγραφο αυτό είχε κοινοποιηθεί στο υπουργείο Πολιτισμού, στα Γραφεία υπουργού και γενικού γραμματέως, σε συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, στο υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, στους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και στο ΤΕΕ, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου και Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας.

Αρχικά, η προϊσταμένη της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων ενημέρωνε ότι “στη Μεσσηνιακή Μάνη, περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλους, αναπτύσσεται ένα εντυπωσιακό πλέγμα μικρών οικισμών. Η ίδρυση αρκετών εξ αυτών (Μηλιά, Καστάνια, Προάστειο, Εξωχώρι, Πλάτσα, Νομιτσί, Λαγκάδα κ.ά.) ανάγεται στη Βυζαντινή περίοδο, ενώ οι υπόλοιποι δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της Β ́ Ενετοκρατίας (1685-1715) λόγω της γενικότερης ακμής που γνώρισε η περιοχή, η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, χάρη στο ιδιότυπο ημιαυτόνομο σύστημα διοίκησης της χερσονήσου κατά τον τελευταίο αιώνα της οθωμανικής κυριαρχίας. Στην συντριπτική τους πλειονότητα οι οικισμοί αυτοί σώζουν εντός των οικιστικών τους πυρήνων εκκλησίες, πύργους, πυργόσπιτα και απλούστερες ιδιωτικές κατοικίες που ανάγονται στη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή περίοδο, βάσει κτητορικών επιγραφών αλλά και μορφολογικών στοιχείων”.

Για το Προεδρικό Διάταγμα του 1982 και την υπουργική απόφαση περί στάσιμων οικισμών η κ. Μηλίτση σημείωνε πως “με την έκδοση του Π.Δ. / 06.12.1982 (ΦΕΚ 588/Δ ́/23.12.1982), καθορίστηκαν οι όροι και οι περιορισμοί για την εκτός σχεδίου δόμηση οικισμών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, παρέχοντας τη δυνατότητα ανέγερσης οικιών κατά παρέκκλιση εντός μιας ζώνης ακτίνας 800 μέτρων από το κέντρο τους. Η συντριπτική πλειονότητα των οικισμών της Μεσσηνιακής Μάνης εμπίπτει στην συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς περιλαμβάνουν λιγότερες από 100 οικίες μικρών σχετικά διαστάσεων και η έκτασή τους δεν ξεπερνά σε διάμετρο μερικές δεκάδες μέτρα. Ακολούθως με την Υ.Α.Γ. 35468/1417/21.06.1983, (ΦΕΚ 292/Δ ́/12.07.1983) «Καθορισμός στάσιμων οικισμών», μεταξύ των 51 πινάκων κατά νομούς της επικράτειας, καθορίστηκαν και οι “Στάσιμοι Οικισμοί της Μεσσηνίας” (317 οικισμοί του Νομού) και μεταξύ αυτών πολλοί εκ των οικισμών της Μεσσηνιακής Μάνης.

Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της διοικητικής πράξης άρχισαν να διαφαίνονται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν καταγράφηκε αλματώδης τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Ιδιαιτέρως σε τμήματα της χερσονήσου που γειτνιάζουν με τουριστικές περιοχές, όπως η Στούπα και η Καρδαμύλη, διαπιστώθηκε η καταχρηστική αξιοποίηση των ευεργετικών πολεοδομικών διατάξεων που διέπουν τους στάσιμους οικισμούς”.

Συνεχίζοντας, διαπίστωνε, μεταξύ άλλων, πως “τα τελευταία χρόνια, έχουν οικοδομηθεί εκατοντάδες τουριστικές κατοικίες, καθ’ υπέρβαση των σχετικών διατάξεων, καθώς στο νομοθέτημα που αφορά στους στάσιμους οικισμούς (άρθρο 1, παρ. 1 του Π.Δ./ 06.12.1982, ΦΕΚ 588/Δ ́/23.12.1982), αναφέρεται ρητώς ότι οι καθοριζόμενοι όροι μεταξύ των άλλων, αφορούν σε οικισμούς που δεν είναι πόλοι τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι πολλές κατασκευές στις εν λόγω περιοχές μεταβλήθηκαν ή προορίζονται για τουριστική χρήση, καταστρατηγούμενων των ευνοϊκών όρων που θεσπίστηκαν με το Π.Δ. και αφορούν στην κάλυψη οικιστικών αναγκών «μονίμων κατοίκων του οικισμού ή Δημοτών αυτού ή καταγόμενων από τον οικισμό που δεν έχουν άλλη κατοικία στη ζώνη των 800 μ.» (άρθρο 3, παρ. 2).

Η υπέρμετρη αυτή οικοδομική δραστηριότητα στις εν λόγω περιοχές, έχει ουσιαστικά καταργήσει τα όρια μεταξύ των οικισμών, προκαλώντας παράλληλα τεράστιες καταστροφές στο τοπίο λόγω της διάνοιξης νέων δρόμων αλλά και των εκτεταμένων εκβραχισμών, των αποψιλώσεων και των μεγάλων εκσκαφικών τομών στα προς δόμηση αγροτεμάχια, οδηγώντας πολύ συχνά στη συνολική υποβάθμιση ή ακόμα και στην καταστροφή χαρακτηριστικών στοιχείων του Μανιάτικου τοπίου που σώζονται στα περίχωρα των οικισμών (αγροτοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ξερολιθιών, καλντεριμιών κ ά.)”.

Η κ. Μηλίτση παρατηρούσε ότι “η οικοδομική δραστηριότητα στη μεσσηνιακή Μάνη τείνει να υπερβεί κάθε όριο, με δεκάδες αιτήσεις για τουριστικές κατοικίες στις επίμαχες ζώνες να κατατίθενται καθημερινά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Η έκδοση δε του πρόσφατου Νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Ν. 4759/2020, ΦΕΚ 245/Α ́/09.12.2020), δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει επαρκώς και στο σύνολό της την εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς ουσιαστικά εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ./6-12-1982, ΦΕΚ 588/Δ ́/23.12.1982, με βάση το οποίο μια ευρύτατη ζώνη 800 μ. περιμετρικά των μικρών «Στάσιμων Οικισμών» εκλαμβάνεται/θεωρείται ως τμήμα του αντίστοιχου οικισμού, με τις ανάλογες πολεοδομικές δεσμεύσεις”.

Με βάση αυτές τις αναφορές, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας παρακαλούσε “την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, αναφορικά με τα αιτήματα των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που αφορούν σε οικοδομικές εργασίες επί ακινήτων χωροθετούμενων στις ως άνω περιοχές (Ζώνη 800 μ. Στασίμων Οικισμών περιοχής Μάνης) και εμπίπτουν στο Π.Δ. 6/06-12-1983 (Φ.Ε.Κ. 588/Δ ́/23-12-1983), να εξαντλεί τον έλεγχο και ειδικότερα ως προς την τήρηση των όρων και περιορισμών” και θεωρούσε ότι: “Θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει μια από κοινού προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να σταματήσει η καταστροφή που συντελείται σταδιακά στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον των πολυάριθμων μνημείων της Μάνης, με την αντικατάσταση/κατάργηση του Π.Δ./6-12-1982, ΦΕΚ 588/Δ ́/23.12.1982 για τους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Η ιδιαίτερη μορφολογία εξάλλου του Μανιάτικου τοπίου συνιστά και το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, στο οποίο κατεξοχήν στηρίζεται η τουριστική και οικονομική ανάπτυξή της. Η τελευταία θα πρέπει να γίνει με νέους, καθορισμένους όρους, όπως επιβάλουν οι συνθήκες και οι ανάγκες της εποχής, σε ένα καινούργιο σαφές πλαίσιο με γνώμονα πάντα την προστασία του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος των μνημείων, του ιδιόμορφου φυσικού τοπίου και εν τέλει τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του χώρου και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Μανιάτικης χερσονήσου”.