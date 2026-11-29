Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση υπό το βάρος των αποκαλύψεων για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, με την κυβέρνηση να παραπέμπει στη Δικαιοσύνη και την Αντιπολίτευση να τη σφυροκοπά με το επιχείρημα ότι ενώ υπήρχαν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και ερωτήσεις για το θέμα τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα.

Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο κάδρο το Γιώργο Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών να απαντά ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και να προειδοποιεί ακόμη και με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Δείτε το βίντεο του Open: