Η πρόταση για αποσύνδεση που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή, ήρθε μετά και από την εξώδικη όχληση που έχει φτάσει στο Δήμο για απλήρωτες ετήσιες συνδρομές του, 2000 το χρόνο, σε αυτή από το 2022 μέχρι και σήμερα.

Στην εισήγηση του ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος σημείωσε ότι ζητείται η αποσύνδεση καθώς δεν υπάρχει καμία βοήθεια προς το Δήμο, ούτε έχει κάνει κάποια πρόταση.

Από την αντιπολίτευση η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου καταλόγισε στη Δημοτική Αρχή διοικητική ανικανότητα, σημειώνοντας ότι άλλοι δήμοι το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το δίκτυο. Ενώ ζήτησε να δώσουν τα έγγραφα με τα οποία να ζητούν κάτι από το δίκτυο.

Ο ΔΣ Παναγιώτης Τσαφαράς τόνισε ότι η συζήτηση γίνεται μετά το εξώδικο που έχει σταλεί στο Δήμο, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το Δίκτυο για τεχνική υποστήριξη και άλλα

Ενώ η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου τάχθηκε υπέρ της αποσύνδεσης.

Την έγκριση των πρακτικών των αντίστοιχων επιτροπών ελέγχου και λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων σε Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Αγρίλη και Γαργαλιάνους ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Παναγοπούλου τα έσοδα από τα Φιλιατρά ήταν 5.208 ευρώ , από τον Αγρίλη 892 , από τη Κυπαρισσία 44.355 και από τους Γαργαλιάνους 50 ευρώ.

Επίσης αποφασίστηκε η παραχώρηση κατά χρήση του οικοπέδου του διδακτηρίου του Γενικού Λυκείου στην Υπηρεσία Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας για την υλοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου. Ενώ για ακόμη μια φορά η Κατερίνα Τσιγκάνου αφού τόνισε πως είναι καλό να το αναλάβουν οι Κτιριακές Υποδομές, επισήμανε ότι στο κτίριο του ΕΠΑΛ υπάρχουν προβλήματα με καθιζήσεις, μη το αγνοείται σημείωσε.

Το Συμβούλιο ψήφισε κατά του σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής Πολιτικής του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου έτους 2027 ζητώντας μείωση και όχι αύξηση. Όπως ανέφερε ο κ. Βλάχος με τη νέα τιμολογιακή πολιτική θα υπάρξει αύξηση κατά 7 ευρώ το τόνο , ο οποίος θα φτάσει συνολικά στα 104,55 ευρώ. Από αυτά τα 7 ευρώ τα 4,5 θα πάνε για τα λειτουργικά έξοδα του ΦΟΔΣΑ και τα 2,5 για τους Δήμους υποδοχής. Προτείνω είπε να μη τη ψηφίσουμε και να ζητήσουμε μείωση, αν και όπως συμπλήρωσε η απόφαση παίρνεται από το συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ

Από την πλευρά της η κ. Παναγιωτοπούλου απεύθυνε ερώτημα ποιες δράσεις έχει κάνει ο Δήμος για να μην υπάρξει αύξηση, για να μην οδηγηθούμε σε μια τέτοια απόφαση. Από τη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Βλάχος ανέφερε πως στο δήμο θα γίνει ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), αυτός που ήταν να γίνει στην Ελαφόνησο, ο σταθερός, τελικά θα γίνει στη Τριφυλία.

Κ.Μπ.