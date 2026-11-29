Την αντίθεσή της στην κατασκευή και λειτουργία του Μιναγιώτικου φράγματος μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εκφράζει η Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου, ζητώντας να διευκρινιστούν οι όροι λειτουργίας του έργου και το κόστος του αρδευτικού νερού για τους παραγωγούς της Μεσσηνίας.

Η παράταξη επισημαίνει ότι η κατασκευή του φράγματος και των αναγκαίων αρδευτικών υποδομών αποτελεί χρόνιο αίτημα των αγροτών και έργο ζωτικής σημασίας για την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η επιλογή της ΣΔΙΤ εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική εμπορευματοποίησης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και παραχώρησης κρίσιμων υποδομών σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 149 εκατ. ευρώ ανατίθεται για 25 χρόνια στο επιχειρηματικό σχήμα ΑΚΤΩΡ Συμμετοχές – Μ Παραχωρήσεις – Μεσόγειος, το οποίο αναλαμβάνει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου. Η Λαϊκή Συσπείρωση σημειώνει ότι η δημόσια χρηματοδοτική συμβολή ανέρχεται σε 29,55 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται πληρωμές διαθεσιμότητας προς τον ιδιωτικό φορέα ύψους 119,65 εκατ. ευρώ, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Η παράταξη ασκεί κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην περιφερειακή αρχή και στον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, υποστηρίζοντας ότι τα υπαρκτά προβλήματα και οι ελλείψεις των υποδομών αξιοποιούνται ως επιχείρημα για τη μεγαλύτερη εμπλοκή επιχειρηματικών ομίλων στη διαχείριση του νερού.

«Το κρίσιμο ερώτημα για τους αγρότες της Μεσσηνίας δεν είναι μόνο πότε θα φτάσει το νερό στα χωράφια τους, αλλά και με ποιους όρους, με ποιο κόστος, ποιος θα έχει τον έλεγχο της διαχείρισής του και τελικά πόσο θα καλούνται να πληρώνουν το νερό που έχουν ανάγκη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί την περιφερειακή αρχή να τοποθετηθεί για το καθεστώς λειτουργίας του έργου, τις υποχρεώσεις του ιδιώτη και τις εγγυήσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση των αγροτών σε επαρκές και φτηνό νερό.

Διεκδικεί επίσης την κατασκευή των αναγκαίων έργων αξιοποίησης των υδάτινων πόρων με αποκλειστική ευθύνη, χρηματοδότηση και έλεγχο του κράτους, τη δημόσια διαχείριση του νερού και τη δημοσιοποίηση όλων των λεπτομερειών της σύμβασης, των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου και των χρεώσεων που θα επιβαρύνουν τους αγρότες.