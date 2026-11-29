“Φτάνουμε στα Χριστούγεννα και το Γυμνάσιο της Καρδαμύλης παραμένει χωρίς καθηγητές βασικών μαθημάτων”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, σε ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “δυόμισι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, το σχολείο εξακολουθεί να μην έχει καθηγητές για πέντε μαθήματα: Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία και Μουσική. Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί ούτε συγκυριακή δυσλειτουργία ούτε κάποια απρόβλεπτη δυσκολία. Είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής αδιαφορίας για τα σχολεία της περιφέρειας. Το Γυμνάσιο Καρδαμύλης αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα εδώ και χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε καταγγελθεί ότι ξεκίνησε τη σχολική χρονιά με μόλις τρεις καθηγητές, ενώ, σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, την προηγούμενη χρονιά οι μαθητές έφταναν να παρακολουθούν μόλις δύο ή τρεις

ώρες μαθημάτων ημερησίως”.

Ο μεσσήνιος βουλευτής σημειώνει πως “οι μαθητές αναγκάζονται να εγκαταλείπουν το σχολείο της περιοχής τους και να εγγράφονται σε σχολεία της Καλαμάτας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα στοιχειωδώς ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι οικογένειες καλούνται να πληρώσουν το κόστος της κυβερνητικής ανεπάρκειας, επιβαρυνόμενες οικονομικά και πρακτικά για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους ένα αυτονόητο δικαίωμα. Την ώρα που η κυβέρνηση διακηρύσσει την ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και ανάσχεσης της ερήμωσης της υπαίθρου, δεν ασφαλίζει ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των παιδιών της περιφέρειας”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζητεί από την υπουργό Παιδείας να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τους λόγους που παραμένουν ακάλυπτα τα εκπαιδευτικά κενά, να παρουσιάσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικών και να γνωστοποιήσει πόσες διδακτικές ώρες έχουν χαθεί από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αναπλήρωση των χαμένων μαθημάτων, αλλά και να θεσπιστούν πρόσθετα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή εκπαιδευτικών σε περιοχές με διαχρονικές δυσκολίες στελέχωσης.