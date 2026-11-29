Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «ΑΡΓΟΣ».

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επιστήμονες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν τις προγνώσεις για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στους πολύ θυελλώδεις βόρειους ανέμους που αναμένεται να πνέουν στην Αττική από αργά το απόγευμα σήμερα και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, με ένταση 8 έως 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Ο υπουργός ζήτησε από τους μετεωρολόγους της Επιτροπής και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων και τη διαρκή επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση ενημέρωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και η έγκαιρη προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού στα εκάστοτε προγνωστικά δεδομένα.

Παράλληλα, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενώ όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων παρακολουθείται διαρκώς.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της κακοκαιρίας, τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ακόμη, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε επιφυλακή και επιχειρούν όπου απαιτείται, ενώ σε εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.

Ειδικότερα στην Αττική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση επέμβασή τους σε τυχόν συμβάντα που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται για σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου ενώ για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχει τεθεί η Περιφέρεια Κρήτης.

Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σημειώνεται ότι την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ