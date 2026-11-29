Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται το μεσημέρι της Δευτέρας οι τέσσερις συλληφθέντες, προκειμένου να απολογηθούν για κακουργηματικές κατηγορίες -διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων και δημόσιες προμήθειες- σχετικά με την τοποθέτηση 422 σπιτιών ανακύκλωσης σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε το 2024, ύστερα από καταγγελία για συμβάσεις μεταξύ του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αττικής και της βασικής εμπλεκόμενης εταιρείας.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι της φερόμενης υπόθεσης διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων φέρονται ότι είναι ο πρόεδρος ιδιωτικής εταιρείας ανακύκλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ίδιας εταιρείας, ο πρόεδρος δεύτερης ομάδας της εταιρείας και ένα φυσικό πρόσωπο αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ηθική αυτουργία σε απιστία και απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα των Ευρωπαίων εισαγγελέων, οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν αναπτύξει εγκληματικό δίκτυο από το 2020 με σκοπό την επικράτηση στην αγορά και την τοποθέτηση σε δήμους της χώρας 422 συνολικά πολύ κέντρων ή αλλιώς σπιτιών ανακύκλωσης αντί πολύ υψηλού τιμήματος.

Η δικαστική έρευνα εντοπίζει ότι οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες ουσιαστικά λειτουργούσαν ως κοινό δίκτυο, ενώ στον κατηγορούμενο εκδότη αποδίδεται ότι ανέλαβε μέσω μπαράζ δημοσιευμάτων να εξυπηρετήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ιδιοκτητών των εταιρειών.

«Δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει. Σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση. Ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο. Ούτε και φυσικά κατέθεσα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όλες τις κατηγορίες. Σύντομα θα καταπέσουν» αναφέρει σε δήλωσή του ο κατηγορούμενος εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου του 24, μετά από καταγγελία για συμβάσεις που είχαν συνάψει οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης με την βασική εμπλεκόμενη εταιρεία ανακύκλωσης για την προμήθεια κέντρων ανακύκλωσης, τα οποία είχαν κοστολογηθεί στις 370.000 ευρώ, την ώρα που τα αντίστοιχα μηχανήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κοστολογούνται πολύ χαμηλότερα.

«Οι εντολείς μας αρνούνται πλήρως την κατηγορία που έχει διατυπωθεί ή θα διατυπωθεί» αναφέρει ο Νίκος Βιτώρος, συνήγορος κατηγορουμένων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε σε συγκριτική έρευνα για να διαπιστώσει ότι στην ευρωπαϊκή αγορά αντίστοιχα μηχανήματα αγοράζονταν και τοποθετούνταν προς 30.000 έως και 90.000 ευρώ το καθένα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται η ενημέρωση μεγάλου δήμου της χώρας για συνεργασία με ιταλική εταιρεία και κόστος 68.200 ευρώ το μηχάνημα, ενώ καταγράφονται και προσφορές από ελληνική εταιρεία για 22.500 ευρώ το τεμάχιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αξιωματικών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε σπίτια, εργασιακούς χώρους και περιουσιακά στοιχεία επεκτάθηκε σε ακόμη έξι πρόσωπα, χωρίς αυτά να συλληφθούν.

Πηγή: ertnews.gr