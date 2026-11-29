Νέο ενημερωτικό οδηγό 40 σελίδων για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές παρουσίασε την Πέμπτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελαιοκομίας, η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε).

Η έκδοση, που έχει τίτλο «Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές – Πηγές υγείας και γαστρονομικής απόλαυσης», διατίθεται δωρεάν στα ελληνικά και στα αγγλικά, με στόχο τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενημέρωση των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο.

Ο οδηγός συγκεντρώνει επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές συμβουλές σε γλώσσα κατανοητή στο ευρύ κοινό, συνδέοντας τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα με τις καθημερινές διατροφικές και καταναλωτικές επιλογές.

Η έκδοση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Olive Knowledge Initiative 2026», με τη συγχρηματοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) και την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ). Το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό και επιστημονικό χαρακτήρα, χωρίς να προβάλλει εμπορικά προϊόντα.

Το φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν στο πλαίσιο ενημερωτικών εκδηλώσεων σε δήμους και πανεπιστήμια της Αττικής. Ο κύκλος των εκδηλώσεων ξεκίνησε στις 22 Νοεμβρίου στον Δήμο Μεγαρέων και θα συνεχιστεί την 1η Δεκεμβρίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις 5 Δεκεμβρίου στον Δήμο Γλυφάδας και στις 7 Δεκεμβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η 4Ε καλεί την πολιτεία, τους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, τις επαγγελματικές ενώσεις, τις επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα, τα μέσα ενημέρωσης και τις οργανώσεις καταναλωτών να συμβάλουν στην ευρύτερη διάδοση του οδηγού, ο οποίος διατίθεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας ιδρύθηκε το 2018 από τους συγγραφείς της «Εγκυκλοπαίδειας της Ελαιοκομίας: Ελαιόλαδο» και αριθμεί σήμερα 81 μέλη, μεταξύ των οποίων γεωπόνους, χημικούς, διατροφολόγους, γιατρούς, οικονομολόγους, πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες του ελαιοκομικού τομέα.