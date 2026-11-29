Την έγκριση της τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης Κυπαρισσίας σχετικά με τις διαδρομές προσπέλασης και αναχώρησης προς και από το σταθμό ΚΤΕΛ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Με τη πρόταση της τροποποίησης δημιουργείται δεξιόστροφη φορά των οχημάτων γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το ΚΤΕΛ, που περικλείεται από τις οδούς Μέλιου, 25ης Μαρτίου, Νοσοκομείου και Καλαντζάκου.

Όπως τόνισε στην εισήγηση του ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος ήδη υπάρχει πρόβλημα με τα λεωφορεία και θα επιδεινωθεί με την μετατροπή της 25ης Μαρτίου στο τμήμα μπροστά από τη κεντρική πλατεία σε ήπιας κυκλοφορίας, για αυτό και εξετάστηκε εναλλακτική διαδρομή για τα λεωφορεία, σημειώνοντας πως αυτό που ουσιαστικά αλλάζει είναι η φορά του μονόδρομου μπροστά από τα ΚΤΕΛ. Ενώ ανέφερε πως μια αλλαγή που φαίνεται στο σχετικό χάρτη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της Μέλιου και ανατολικά, δεν ισχύει, μπήκε ένα βέλος διπλής κυκλοφορίας από λάθος.

Σε παρατηρήσεις συμβούλων της αντιπολίτευσης ότι θα χρειάζεται επιμελής αστυνόμευση σε σχέση με τα παρκαρισμένα οχήματα, τόνισε ότι αυτό είναι ένα θέμα, η αστυνομία δεν έχει επαρκές προσωπικό, αλλά και ότι στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας και αυτό θα μπει στο νέο προϋπολογισμό.

Την αναβολή του θέματος για να εξεταστεί καλύτερα το ζήτημα, ζήτησε η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ψηφίζοντας λευκό όπως και οι υπόλοιποι σύμβουλοι της παράταξης της, ενώ κατά ψήφισε ο ΔΣ Βασίλης Αγγελόπουλος, σημειώνοντας πως απαιτούνται ειδικές μελέτες από συγκοινωνιολόγους για να υπάρξει τροποποίηση.

Κ.Μπ.