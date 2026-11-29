Οι δημοσιονομικές διαφωνίες στις Βρυξέλλες, οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την Ουκρανία, η ελληνική εμπειρία της κρίσης και η διεύρυνση του πολέμου στη Μεσόγειο επαναφέρουν το ερώτημα: ποια Ευρώπη οικοδομούμε, ποιος καθορίζει τις στρατηγικές επιλογές και ποιος επωμίζεται το κόστος;

Χωρίς ουσιαστική σύγκλιση ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες, διάρκειας 15 ωρών, διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Το χάσμα μεταξύ των λεγόμενων «Φειδωλών» κρατών και των 17 χωρών της Συνοχής παραμένει βασικό εμπόδιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις να αντιδρούν στις σχεδιαζόμενες περικοπές. Η κρίσιμη διαπραγμάτευση μεταφέρεται πλέον στον Δεκέμβριο.

Η Συνοχή δεν είναι απλώς δημοσιονομική δαπάνη. Είναι θεμελιώδης πολιτικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η αλληλεγγύη αντιμετωπίζεται από τους ισχυρότερους ως κόστος και από τους ασθενέστερους ως διαρκής διεκδίκηση, τότε το ευρωπαϊκό όραμα κινδυνεύει να περιοριστεί σε μια κοινή αγορά, χωρίς ισχυρή πολιτική ταυτότητα και συνεκτική στρατηγική.

Η αντίφαση γίνεται εντονότερη όταν συνυπολογίζονται οι χρηματοδοτικές και στρατιωτικές δεσμεύσεις προς την Ουκρανία. Το υφιστάμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, η πρόσθετη πρόταση χρηματοδότησης των 45 δισεκατομμυρίων για το 2027 και οι μελλοντικές ενισχύσεις, εφόσον συνυπολογιστούν τα διαφορετικά εργαλεία και οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις, διαμορφώνουν μια οικονομική και πολιτική υποχρέωση τεράστιας κλίμακας, που υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για επιλογή με μακροχρόνιες συνέπειες τόσο για την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και για την αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου.

Πόσα χρήματα θα διαθέσει τελικά η Ελλάδα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, άμεσα ή μέσω ευρωπαϊκών εγγυήσεων, και πόσα από αυτά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην ενίσχυση της ελληνικής άμυνας; Επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Κυβέρνηση δεν υπάρχει, ανεπισήμως όμως εκτιμάται στο 2,5 δισεκ. ευρώ.

Το κόστος δεν είναι αφηρημένο. Οι χρηματοδοτήσεις, οι εγγυήσεις, τα δανειακά εργαλεία και η στρατιωτική ενίσχυση συνδέονται, με διαφορετικούς τρόπους, με τους δημόσιους πόρους και τις δημοσιονομικές δυνατότητες των κρατών-μελών. Επομένως, αφορούν και τους Ευρωπαίους φορολογουμένους, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων πολιτών.

Η στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ε.Ε. Δεν απαλλάσσει, όμως, τις κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς από την υποχρέωση διαφάνειας και λογοδοσίας. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποια στρατηγική υπηρετεί η χρηματοδότηση, ποια είναι η προοπτική τερματισμού του πολέμου, ποιος είναι ο ευρωπαϊκός ρόλος στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και πώς προστατεύονται τα συμφέροντα και η ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη δεν αναιρεί τη λογοδοσία. Την προϋποθέτει.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση έχει ιδιαίτερη πολιτική και κοινωνική ευαισθησία. Η δεκαετία της δημοσιονομικής κρίσης, από το 2010 έως το 2020, άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Η στήριξη μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών συνοδεύτηκε από αυστηρά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, μνημονιακές δεσμεύσεις, περικοπές, φορολογικές επιβαρύνσεις και βαρύ κοινωνικό κόστος. Η στάση ισχυρών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, βιώθηκε συχνά ως επιβολή όρων και αυστηρή επιτήρηση, παρά ως ισότιμη σχέση αλληλεγγύης μεταξύ εταίρων.

Ο πόλεμος διευρύνεται, η Ευρώπη εκτίθεται και η αμερικανική στρατηγική μεταβάλλεται.

Η ανησυχητική εξέλιξη είναι η διεύρυνση της γεωγραφικής διάστασης της πολεμικής αντιπαράθεσης. Δημοσιογραφικές αναφορές περιγράφουν ουκρανική επιχείρηση με drones κατά ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Βεγγάζη της Λιβύης. Πρόκειται για εξέλιξη που υποδηλώνει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να αποκτά ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια, αγγίζοντας και τη Μεσόγειο.

Η στρατηγική επιλογή του Κιέβου να μεταφέρει την πίεση σε στόχους που συνδέονται με τη ρωσική στρατιωτική παρουσία εκτός του άμεσου πολεμικού θεάτρου της Ουκρανίας ενέχει κινδύνους κλιμάκωσης. Η Μόσχα ενδέχεται να αντιδράσει στρατιωτικά, διπλωματικά ή με άλλες μορφές πίεσης, σε πεδία όπου διαθέτει στρατηγικά συμφέροντα. Η διεύρυνση της αντιπαράθεσης δεν αφορά πλέον μόνο τη Ρωσία και την Ουκρανία. Επηρεάζει δυνητικά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, η αμερικανική πολιτική υπό τον Ντόναλντ Τραμπ διαφοροποιείται από την προσέγγιση της προηγούμενης περιόδου. Η Ουάσιγκτον προτάσσει τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου, ασκώντας πιέσεις προς το Κίεβο για δύσκολες πολιτικές επιλογές. Η αναζήτηση συμφωνίας, ακόμη και με συζήτηση επί ζητημάτων που αποτελούν βασικές ρωσικές απαιτήσεις, μεταβάλλει το διπλωματικό πλαίσιο, χωρίς να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ υιοθετούν συνολικά τις θέσεις της Μόσχας. Εδαφικές διευθετήσεις, εγγυήσεις ασφαλείας και η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά και αμφιλεγόμενα ζητήματα.

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια στρατηγική δοκιμασία. Δεν αρκεί να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθεια, να διαχειρίζεται τις δημοσιονομικές αντιθέσεις της και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλώς ο χρηματοδότης ενός πολέμου, ο θεατής των διπλωματικών εξελίξεων και ο διαχειριστής των οικονομικών του συνεπειών. Εάν διεκδικεί γεωπολιτική ισχύ, οφείλει να αποκτήσει πολιτική βούληση, στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση της ειρήνης. Η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε λευκή επιταγή, ούτε η ευρωπαϊκή ασφάλεια να εξαρτάται αποκλειστικά από αποφάσεις άλλων.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα θα πληρώσει η Ευρώπη, αλλά εάν θα έχει τη δύναμη να καθορίσει τι θα ακολουθήσει.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να διαπράξει ένα σοβαρό στρατηγικό λάθος: Να πληρώνει τον λογαριασμό ενός πολέμου, αλλά να μην έχει λόγο στη διαμόρφωση της ειρήνης!

Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να είναι αποκλειστική υπόθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ευρώπη οφείλει να γίνει συνδιαμορφωτής της ειρήνης και όχι απλώς χρηματοδότης του πολέμου. Και αυτό δεν αποτελεί ευσεβή πόθο κάποιων Ευρωπαίων ρομαντικών, αλλά επιτακτική γεωπολιτική και στρατηγική αναγκαιότητα.

Η ηχηρή απουσία των Ευρωπαίων ηγετών από τον πυρήνα των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου συνιστά σοβαρό πολιτικό και διπλωματικό πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα που οφείλει να απασχολήσει πρωτίστως τη Γαλλία και τη Γερμανία, τις δύο μεγαλύτερες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η χωρίς όρια και προϋποθέσεις στήριξη με κάθε τρόπο και μέσο στον Ζελένσκι.