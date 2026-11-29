Με προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα ξεκινήσει στη Μεσσηνία η νέα εβδομάδα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ τη Δευτέρα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχές Αμπάζι και Φυτιές στη Μεσσήνη, καθώς επίσης Αβραμιού, Αριστομένης, Χορεύτρα, Βελίκα, Άνω και Κάτω Βούταινα, Διόδία, Καρποφόρα, Λευκοχώρα, Λυκότραφο, Μυλωνάς Μεσσήνης, Μάδενα, Νεοχώρι Αριστομένη, Παλαιό Λουτρό, Πλατανόβρυση, Στέρνα, Στρέφι, Χρυσοφόρα, Βλάση, Μαργέλι, Παπαφλέσσα, Λυκουδέσι και Μυρτοποταμιά.

Την Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Γιάλοβα και Γιαννουλαίικα και από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι η Ανάληψη.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.