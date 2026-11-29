Όπως σημειώνεται από τη «Μάλι Μάλι Ρίπεσι» το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας λειτούργησε στο συγκεκριμένο κτίριο από το 1965 έως το 1982, οπότε και σταμάτησε οριστικά η λειτουργία του.

Με την παραχώρηση αυτή, το κτίριο θα αποτελέσει τη νέα έδρα της Κοιν.Σ.Επ. «Μάλι Μάλι Ρίπεσι», καθώς και χώρο υλοποίησης των δράσεών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοιν.Σ.Επ. θα αναλάβει την αναζήτηση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων για την ανακαίνιση και τη λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου, με στόχο την αξιοποίησή του ως ανοιχτού και επισκέψιμου χώρου πολιτισμού, εκπαίδευσης και παραδοσιακών τεχνών.

Στον χώρο αυτό σχεδιάζεται να φιλοξενούνται: Εργαστήρια υφαντικής και παραδοσιακών τεχνών. Εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκπαιδευτικά και βιωματικά προγράμματα. Δράσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Κ.Μπ.