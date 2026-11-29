Στη θάλασσα έπεσε ένας 31χρονος ναυτικός, ο οποίος επιχειρούσε να ασφαλίσει με σχοινιά τις θαλαμηγούς που βρίσκονται στη Μαρίνα Φλοίσβου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία του ναυτικού από τη θαλαμηγό διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί. Ωστόσο, από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι είχε πέσει στη θάλασσα το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης του ναυτικού με τη συμμετοχή δυτών.

Από τις κάμερες διαπιστώθηκε ότι ο ναυτικός περπατούσε στο ντεσκ του σκάφους, έσκυψε στο κάγκελο για να μετακινήσει τα σχοινά και έπεσε στη θάλασσα.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται είναι να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε στο νερό, ενώ το δεύτερο σενάριο είναι να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, να έπεσε στη θάλασσα και να πνίγηκε.

Θυελλώδεις άνεμοι στην Αττική

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας τους για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή από τις επόμενες ώρες, σήμερα, και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ΄ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Πηγή: ertnews.gr