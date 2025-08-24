eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Συντάξεις και επιδόματα: Τι θα πληρωθεί από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 25 έως τις 29 Αυγούστου (Βίντεο)

Συντάξεις και επιδόματα: Τι θα πληρωθεί από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 25 έως τις 29 Αυγούστου (Βίντεο)

Περισσότεροι από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους την εβδομάδα 25–29 Αυγούστου, καθώς το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε προγραμματισμένες πληρωμές ύψους 2,44 δισ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για συντάξεις, επιδόματα και παροχές.

1.Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47,055 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 5018/2023.
  • Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025.
  • Από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

2.Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

