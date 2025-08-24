Συντάξεις και επιδόματα: Τι θα πληρωθεί από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 25 έως τις 29 Αυγούστου (Βίντεο)

Περισσότεροι από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους την εβδομάδα 25–29 Αυγούστου, καθώς το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε προγραμματισμένες πληρωμές ύψους 2,44 δισ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για συντάξεις, επιδόματα και παροχές.