Θετική η πρώτη γεύση από τη σεζόν: Αύξηση 12,5% στα έσοδα από τον ελληνικό τουρισμό και άνοδος στις αφίξεις

Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της εφετινής τουριστικής σεζόν έρχεται με εντυπωσιακή αύξηση στα τουριστικά έσοδα. Η Ελλάδα, παρά τις πιέσεις που δέχεται η διεθνής αγορά, διατηρεί σταθερά υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική της ως κορυφαίου προορισμού στη Μεσόγειο και όχι μόνο.

Ήδη, από τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό στη χώρα μας κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών κατέγραψαν άνοδο 2,6%. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενισχύοντας τα έσοδα της χώρας από τον τουρισμό.

Την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για χρονιά χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, με ορίζοντα που παραμένει ελπιδοφόρος και για τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Άγγελο Καλλία, η τουριστική κίνηση φαίνεται να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Όπως τόνισε, η σεζόν κυλά ικανοποιητικά, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν θετική πορεία.

Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα για τον Σεπτέμβριο. «Φαίνεται πως είναι μια χρονιά χωρίς εκπλήξεις, τουλάχιστον για τους ξενοδόχους, καθώς από τα στοιχεία που έχουμε, ο τομέας της εστίασης αντιμετωπίζει δυσκολίες: η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών παρουσιάζεται μειωμένη», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και πρόσθεσε: «Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι πώς θα εξελιχθεί η χειμερινή σεζόν, καθώς οι πληθωριστικές τάσεις πιέζουν όλο και περισσότερο τα εισοδήματα των Ευρωπαίων, ενώ υπάρχει αναμονή και για τους δασμούς από πλευράς Αμερικής».

Η Πελοπόννησος, όπως και αρκετοί νέοι προορισμοί, σταδιακά κερδίζουν έδαφος. «Πολλοί Έλληνες άρχισαν να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς που αναπτύσσονται ήπια», σημείωσε. Η μεγάλη ακτογραμμή της χώρας προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων για διακοπές, ενώ το έντονο ενδιαφέρον των ξένων τουριστών, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζει τόσο την οικονομία όσο και τη βιωσιμότητα του τουρισμού.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση που παρουσίασαν φέτος τα ξενοδοχεία σε ορεινούς προορισμούς σε σχέση με πέρσι. «Αυτό δείχνει πως σταδιακά οι ορεινές περιοχές γίνονται επιλογή και για καλοκαιρινές διακοπές», επεσήμανε.

Ωστόσο, παρά τη θετική εικόνα, οι ξενοδόχοι εξακολουθούν να ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, επισημαίνοντας την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών.

Σεπτέμβρης, η high season της Ηπείρου

Αν και ο Σεπτέμβριος αποτελεί πλέον δημοφιλή μήνα για τα νησιά, για προορισμούς όπως η Ήπειρος παραμένει ακόμη πιο «δυνατός». Η τουριστική κίνηση κορυφώνεται όχι μόνο τον Σεπτέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Σπύρος Σουρέλης, τα ξενοδοχεία της περιοχής γεμίζουν, ενώ η πόλη των Ιωαννίνων «δουλεύει στο φουλ» λόγω των πολλών εκδηλώσεων, συνεδρίων, αθλητικών διοργανώσεων και πολιτιστικών δράσεων.

Παρά ταύτα, η χρονιά αναμένεται να κλείσει στα ίδια επίπεδα με πέρσι ως προς τα έσοδα, παρότι οι πληρότητες κατέγραψαν μεσοσταθμική πτώση.

Πόσοι ταξίδεψαν

Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, ο Αύγουστος σημείωσε ιστορικό ρεκόρ: διακινήθηκαν συνολικά 6,8 εκατ. επιβάτες, αύξηση 4% σε σχέση με πέρσι. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε αυτός ο αριθμός σε έναν μήνα, ενώ το αεροδρόμιο της Ρόδου έγινε το πρώτο που πέρασε το φράγμα του 1,3 εκατ. επιβατών.

Η εντυπωσιακή άνοδος από το Ισραήλ (+53,9%) αλλά και η ισχυρή πορεία αεροδρομίων όπως η Θεσσαλονίκη (+9%), η Κέρκυρα (+5,3%) και τα Χανιά (+6,7%) ενίσχυσαν τη θετική εικόνα της σεζόν. Οι βασικές αγορές που τροφοδότησαν την αύξηση ήταν η Γερμανία, η Πολωνία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αντίθετα, η Σαντορίνη σημείωσε πτώση (-9,4%), λόγω περικοπών δρομολογίων της Volotea και κάμψης της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε στο 88%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ζήτησης για την Ελλάδα, ενώ η εγχώρια κίνηση παρέμεινε σταθερή (916 χιλ. επιβάτες). Συνολικά, από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport έχουν υποδεχθεί σχεδόν 239 εκατ. επιβάτες.

Ανοδική πορεία για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ανοδικά κινείται και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τον Αύγουστο του 2025, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,88 εκατ. επιβάτες, αύξηση 6,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Τόσο η εγχώρια (+2,5%) όσο και η διεθνής κίνηση (+8,4%) ξεπέρασαν τα περσινά επίπεδα.

Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου -Αυγούστου 2025, το αεροδρόμιο διακίνησε 22,71 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 6,8%. Η άνοδος ήταν πιο έντονη στις διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις (+8,8%) σε σύγκριση με την εγχώρια κίνηση (+2,1%).

Αύξηση των αφίξεων για τους μήνες Ιανουάριος-Αύγουστος -σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024- καταγράφεται και από την «πεντάδα» των πιο δυνατών αγορών του εξωτερικού: ΗΠΑ (8%), Ηνωμένο Βασίλειο (10%), Γερμανία (5%), Γαλλία (8%) και Ιταλία (30%).

Αύξηση σημειώθηκε και στις πτήσεις: στους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 ανήλθαν σε 191.165, παρουσιάζοντας άνοδο 5,9% έναντι της ίδιας περιόδου το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι διεθνείς κινήθηκαν σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα (+9,1%).

Η φετινή σεζόν αποδεικνύει ότι ο ελληνικός τουρισμός όχι μόνο διατηρεί τη δύναμή του, αλλά και διευρύνει τους ορίζοντές του, αγκαλιάζοντας νέους προορισμούς και διαφορετικές μορφές ταξιδιωτικής εμπειρίας. Με τον Σεπτέμβριο να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς μήνες για διακοπές και την Ελλάδα να παραμένει σταθερά στις πρώτες επιλογές διεθνώς, οι προοπτικές για το μέλλον διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές, καθώς το ελληνικό καλοκαίρι δεν τελειώνει τον Αύγουστο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ